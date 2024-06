Απογειώνει την παραγωγικότητα με AI, iPhone Mirroring κ.ά.

Η Apple παρουσίασε σήμερα το macOS Sequoia, την επόμενη έκδοση του πιο προηγμένου λειτουργικού συστήματος για υπολογιστές στον κόσμο, που φέρνει εντελώς νέους τρόπους εργασίας και μετασχηματιστικές λειτουργίες νοημοσύνης στο Mac. Το macOS Sequoia είναι γεμάτο από συναρπαστικές νέες δυνατότητες, όπως το iPhone Mirroring, το οποίο επεκτείνει το Continuity επιτρέποντας πλήρη πρόσβαση και έλεγχο του iPhone απευθείας από το macOS. Το Safari αποκτά άλλη μια μεγάλη αναβάθμιση με τη νέα λειτουργία Highlights για την αβίαστη ανακάλυψη πληροφοριών σε ιστοσελίδες κατά την περιήγηση. Η νέα εφαρμογή Passwords κάνει ακόμα πιο εύκολη την πρόσβαση σε κωδικούς πρόσβασης και την οργάνωση των διαπιστευτηρίων σε ένα μέρος. Τα παιχνίδια προχωρούν με μια πιο καθηλωτική εμπειρία, καθώς και με ένα εύρος νέων τίτλων, όπως το Assassin’s Creed Shadows, το Frostpunk 2 και άλλα.





Το macOS Sequoia εισάγει επίσης το Apple Intelligence, το σύστημα προσωπικής νοημοσύνης για Mac, iPhone και iPad που συνδυάζει τη δύναμη των παραγωγικών μοντέλων με το προσωπικό πλαίσιο για να παρέχει νοημοσύνη που είναι απίστευτα χρήσιμη και σχετική. Χτισμένο από την αρχή με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής, το Apple Intelligence είναι βαθιά ενσωματωμένο στο macOS Sequoia, το iOS 18 και το iPadOS 18. Κατανοεί και δημιουργεί γλώσσα και εικόνες, αναλαμβάνει δράση σε όλες τις εφαρμογές και αντλεί από το προσωπικό πλαίσιο, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τις καθημερινές εργασίες. Αξιοποιώντας πλήρως τη δύναμη των επεξεργαστών της Apple και της Neural Engine, το Apple Intelligence θα υποστηρίζεται από κάθε Mac με chip της σειράς M.





Ασύρματη χρήση iPhone απευθείας από Mac με το iPhone Mirroring

Το macOS Sequoia κάνει το Continuity ακόμα πιο μαγικό με το iPhone Mirroring, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πλήρη πρόσβαση και να ασχολούνται με το iPhone τους απευθείας από τον Mac τους. Η προσαρμοσμένη ταπετσαρία και τα εικονίδια του χρήστη εμφανίζονται ακριβώς όπως στο iPhone τους και μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ σελίδων στην Αρχική οθόνη τους ή να εκκινήσουν και να περιηγηθούν σε οποιαδήποτε από τις αγαπημένες τους εφαρμογές. Το πληκτρολόγιο, το trackpad και το ποντίκι στον Mac επιτρέπουν επίσης στον χρήστη να αλληλεπιδράσει με το iPhone του, ενώ ακούγεται ακόμα και ήχος. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν απρόσκοπτη μεταφορά και απόθεση μεταξύ iPhone και Mac, ενώ το iPhone του χρήστη παραμένει κλειδωμένο, ώστε κανείς άλλος να μην μπορεί να έχει πρόσβαση ή να δει τι κάνει ο χρήστης. Λειτουργεί επίσης εξαιρετικά με το StandBy, το οποίο παραμένει ορατό, ώστε οι χρήστες να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες με μια ματιά. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αναθεωρούν και να απαντούν σε ειδοποιήσεις iPhone απευθείας από τον Mac τους.





Μεγάλες ενημερώσεις έρχονται στο Safari

Το Safari, το ταχύτερο πρόγραμμα περιήγησης στον κόσμο, προσφέρει τώρα τα Highlights, έναν ακόμα πιο εύκολο τρόπο για να ανακαλύψετε πληροφορίες στο Διαδίκτυο, όπως οδηγίες, περιλήψεις ή γρήγορους συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα για ανθρώπους, μουσική, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Ο επανασχεδιασμένος Reader περιλαμβάνει ακόμα περισσότερους τρόπους για να απολαμβάνετε άρθρα χωρίς περισπασμούς, με μια βελτιωμένη προβολή του άρθρου που διαβάζει ο χρήστης, μια περίληψη και έναν πίνακα περιεχομένων για εκτενέστερα άρθρα. Και όταν το Safari εντοπίζει ένα βίντεο στη σελίδα, το Viewer βοηθάει τους χρήστες να το τοποθετήσουν μπροστά και στο κέντρο, ενώ παράλληλα τους παρέχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής του συστήματος, όπως Picture in Picture.







Το gaming γίνεται ακόμα καλύτερο με πολυαναμενόμενους τίτλους και πολλά άλλα

Μια εξαιρετική σειρά παιχνιδιών έρχεται σε Mac, συμπεριλαμβανομένου του πολυαναμενόμενου Assassin’s Creed Shadows, της επόμενης συνέχειας της σειράς blockbuster της Ubisoft – μαζί με νέες λειτουργίες όπως το Personalized Spatial Audio που κάνουν το gaming ακόμα πιο καθηλωτικό.

Οι developers προσφέρουν ένα εκπληκτικό πλήθος νέων τίτλων στον Mac. Η Ubisoft θα κυκλοφορήσει το Prince of Persia: The Lost Crown και το Assassin’s Creed Shadows, ενώ η Capcom θα προσφέρει ακόμα περισσότερους συναρπαστικούς τίτλους από τη δημοφιλή σειρά RESIDENT EVIL, συμπεριλαμβανομένων των RESIDENT EVIL 7 biohazard και RESIDENT EVIL 2. Η επόμενη μεγάλη επέκταση του World of Warcraft: The War Within έρχεται αργότερα φέτος. Επίσης, ετοιμάζονται τα Frostpunk 2, Palworld, Sniper Elite 4 και RoboCop: Rogue City, τα οποία αξιοποιούν ισχυρές τεχνολογίες λογισμικού, όπως το MetalFX Upscaling, για να επιταχύνουν την απόδοση και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας οπτικές απεικονίσεις σε όλη τη σειρά Mac. Και τα Control Ultimate Edition και Wuthering Waves έρχονται σύντομα, αξιοποιώντας την τελευταία οικογένεια τσιπ M3 για να προσφέρουν εκπληκτικές εικόνες με ray tracing.

Το Personalized Spatial Audio βάζει τους παίκτες στο κέντρο της δράσης όπως ποτέ άλλοτε, ενώ η σημαντικά μειωμένη καθυστέρηση ήχου με τα AirPods Pro (2ης γενιάς) προσφέρει ακόμα καλύτερη απόκριση. Οι βελτιώσεις στη λειτουργία Game Mode ξεκλειδώνουν ομαλότερους ρυθμούς καρέ και οι προηγμένες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας ενισχύουν την απόδοση σε όλη τη σειρά Mac.

Από την κυκλοφορία του Game Porting Toolkit, οι developers έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα παιχνίδια τους στις συσκευές Apple πιο γρήγορα από ποτέ και οι λάτρεις των παιχνιδιών μπορούν να γνωρίσουν περισσότερους τίτλους στο Mac. Το Game Porting Toolkit 2 το πάει στο επόμενο επίπεδο με μερικές από τις πιο ζητούμενες δυνατότητες από τους προγραμματιστές παιχνιδιών, καθιστώντας ακόμα πιο εύκολη τη μεταφορά προηγμένων παιχνιδιών στον Mac, καθώς και στο iPhone και το iPad.

Το Window Tiling είναι ευκολότερο και γρηγορότερο από ποτέ

Οι χρήστες μπορούν να παραμένουν οργανωμένοι με νέους τρόπους για να τοποθετούν τα παράθυρα σε μια διάταξη που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Όταν ένας χρήστης σέρνει ένα παράθυρο στην άκρη της οθόνης, το macOS Sequoia προτείνει αυτόματα μια θέση σε tiles στην επιφάνεια εργασίας του. Οι χρήστες μπορούν να απελευθερώσουν το παράθυρό τους κατευθείαν στη θέση του, να τοποθετήσουν γρήγορα τα tiles δίπλα-δίπλα ή να τα τοποθετήσουν στις γωνίες για να έχουν ακόμα περισσότερες εφαρμογές στη θέα τους. Και οι νέες συντομεύσεις πληκτρολογίου και μενού βοηθούν τους χρήστες να οργανώνουν τα tiles ακόμα πιο γρήγορα.





Οι τηλεδιασκέψεις αποκτούν περισσότερες ενημερώσεις

Η νέα προεπισκόπηση του παρουσιαστή διευκολύνει την παρουσίαση, επιτρέποντας στους χρήστες να δουν τι πρόκειται να μοιραστούν πριν το μοιραστούν, και λειτουργεί με εφαρμογές όπως το FaceTime και το Zoom. Οι χρήστες μπορούν επίσης να εφαρμόζουν όμορφα ενσωματωμένα φόντα, συμπεριλαμβανομένων μιας ποικιλίας χρωματικών διαβαθμίσεων και ταπετσαριών συστήματος, ή να ανεβάζουν τις δικές τους φωτογραφίες. Οι αντικαταστάσεις φόντου μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης στο FaceTime ή σε εφαρμογές τρίτων, όπως το Webex, και με την κορυφαία τμηματοποίηση της Apple, οι χρήστες θα φαίνονται με τον καλύτερο τρόπο όταν βρίσκονται σε μια κλήση.





Η νέα εφαρμογή Passwords διατηρεί τα διαπιστευτήρια ασφαλή και οργανωμένα

Βασισμένο στα θεμέλια του Keychain, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από 25 χρόνια, το macOS Sequoia φέρνει το Passwords, μια νέα εφαρμογή που κάνει ακόμα πιο εύκολη την πρόσβαση σε passwords, passkeys, κωδικούς πρόσβασης Wi-Fi και άλλα διαπιστευτήρια, όλα σε ένα μέρος. Ο συγχρονισμός iCloud υποστηρίζεται από ασφαλή κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο. Το Passwords λειτουργεί άψογα με το Safari και συγχρονίζεται απρόσκοπτα μεταξύ των συσκευών Apple ενός χρήστη και των Windows με την εφαρμογή iCloud για Windows.





Το Apple Intelligence εγκαινιάζει το επόμενο κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης στον Mac

Ενσωματωμένο σε βάθος στο macOS Sequoia και κατασκευασμένο με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής από την αρχή, το Apple Intelligence ξεκλειδώνει νέους τρόπους για να βελτιώσουν οι χρήστες τα γραπτά τους και να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά. Με τα ολοκαίνουργια Writing Tools σε όλο το σύστημα που είναι ενσωματωμένα στο macOS Sequoia, οι χρήστες μπορούν να ξαναγράψουν, να διορθώσουν και να συνοψίσουν κείμενο σχεδόν παντού όπου γράφουν, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Mail, Notes, Pages και εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών.







Οι νέες δυνατότητες εικόνας κάνουν την επικοινωνία και την αυτοέκφραση ακόμα πιο διασκεδαστική. Με το Image Playground, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν παιχνιδιάρικες εικόνες σε δευτερόλεπτα, επιλέγοντας από τρία στυλ: Animation, Illustration ή Sketch. Το Image Playground είναι εύκολο στη χρήση, ενσωματωμένο απευθείας σε εφαρμογές όπως τα Messages, και διατίθεται επίσης σε μια ξεχωριστή εφαρμογή.





Το Memories in Photos επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν τις ιστορίες που θέλουν να βλέπουν απλά πληκτρολογώντας μια περιγραφή. Η νοημοσύνη της Apple θα επιλέξει τις καλύτερες φωτογραφίες και βίντεο με βάση την περιγραφή, θα φτιάξει μια ιστορία με κεφάλαια βασισμένα σε θέματα που έχουν εντοπιστεί από τις φωτογραφίες και θα τις οργανώσει σε μια ταινία με το δικό της αφηγηματικό τόξο. Επιπλέον, ένα νέο εργαλείο Clean Up μπορεί να εντοπίσει και να αφαιρέσει τα ενοχλητικά αντικείμενα στο φόντο μιας φωτογραφίας – χωρίς να αλλάξει κατά λάθος το θέμα.





Με τη δύναμη της Apple Intelligence, η Siri κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και γίνεται ακόμα πιο φυσική, σχετική με το πλαίσιο και προσωπική. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογούν στη Siri και να εναλλάσσονται μεταξύ κειμένου και φωνής για να επικοινωνούν με τη Siri με όποιον τρόπο τους φαίνεται σωστός τη δεδομένη στιγμή – κάνοντας την εμπειρία της Siri στον Mac απίστευτα εύκολη και απρόσκοπτη.

Με το Private Cloud Compute, η Apple θέτει ένα νέο πρότυπο για την ιδιωτικότητα στην τεχνητή νοημοσύνη, με τη δυνατότητα ευελιξίας και κλιμάκωσης της υπολογιστικής χωρητικότητας μεταξύ επεξεργασίας στη συσκευή και μεγαλύτερων, βασισμένων σε διακομιστή μοντέλων που εκτελούνται σε αποκλειστικούς servers με επεξεργαστές της Apple. Όταν τα αιτήματα δρομολογούνται στο Private Cloud Compute, τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται ούτε καθίστανται προσβάσιμα στην Apple, και χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των αιτημάτων του χρήστη, ενώ ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μπορούν να επαληθεύσουν αυτή την υπόσχεση προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Επιπλέον, η πρόσβαση στο ChatGPT είναι ενσωματωμένη στο Siri και στα Writing Tools του συστήματος σε όλες τις πλατφόρμες της Apple, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στην εμπειρογνωμοσύνη του – καθώς και στις δυνατότητες κατανόησης εικόνων και εγγράφων – χωρίς να χρειάζεται να μεταπηδούν μεταξύ εργαλείων.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά του macOS Sequoia

Το Messages έχει μεγάλες αναβαθμίσεις στους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες εκφράζονται και παραμένουν συνδεδεμένοι, συμπεριλαμβανομένων ολοκαίνουργιων εφέ κειμένου, emoji και αυτοκόλλητων Tapbacks, καθώς και τη δυνατότητα προγραμματισμού ενός μηνύματος για αποστολή αργότερα.





Το Apple Maps εισάγει ακόμα περισσότερους τρόπους για να εξερευνήσετε τον κόσμο, όπως επιμελημένες πεζοπορίες και προσαρμοσμένες διαδρομές περιπάτου. Από αυτό το φθινόπωρο, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε χιλιάδες πεζοπορίες και στα 63 εθνικά πάρκα των Ηνωμένων Πολιτειών, φιλτραρισμένες με βάση το μήκος, το υψόμετρο και τον τύπο της διαδρομής, και να τις αποθηκεύσουν για χρήση εκτός σύνδεσης.





Το Photos φέρνει τώρα στην επιφάνεια το Collections, το οποίο οργανώνει αυτόματα τη βιβλιοθήκη ενός χρήστη με χρήσιμα θέματα, και περιλαμβάνει μια μεγάλη αναβάθμιση στην αναζήτηση, ώστε οι χρήστες να μπορούν να βρίσκουν γρήγορα αποτελέσματα.

Η λήψη σημειώσεων στο Notes γίνεται πιο έξυπνη, καθιστώντας ευκολότερη από ποτέ τη λήψη λεπτομερών και καλογραμμένων σημειώσεων. Οι νέες λειτουργίες μεταγραφής ήχου και περίληψης με το Apple Intelligence επιτρέπουν σε μια συσκευή να κρατάει σημειώσεις για τον χρήστη, επιτρέποντάς του να παραμείνει παρών σε μια κατάσταση όπου πρέπει να καταγράψει λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει. Και αν χρειαστεί να επεξεργαστούν γρήγορα έναν αριθμό, μπορούν απλά να πληκτρολογήσουν μια εξίσωση για να την επιλύσουν αυτόματα στο σώμα των σημειώσεών τους.





Μια ενημερωμένη εφαρμογή Calculator επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν προηγούμενους υπολογισμούς με ιστορικό και τους δίνει τη δυνατότητα να βλέπουν τις εκφράσεις τους καθώς πληκτρολογούν.

Το Calendar εμφανίζει συμβάντα και εργασίες από το Reminders, διευκολύνοντας την προβολή, επεξεργασία ή ολοκλήρωση εργασιών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μια ενημερωμένη προβολή μήνα διευκολύνει την εμφάνιση συμβάντων και υπενθυμίσεων για έναν ολόκληρο μήνα με μια ματιά.