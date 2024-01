Απεβίωσε ο εφευρέτης του Network Time Protocol (NTP)

Ο Dr. David L. Mills, ο εφευρέτης του Network Time Protocol (NTP), απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών στις 17 Ιανουαρίου 2024, όπως ανακοίνωσε ο «πατέρας του Internet», Vint Cerf.

Ο Dr. Mills δημιούργησε το Network Time Protocol (NTP) το 1985 για να αντιμετωπίσει μια κρίσιμη πρόκληση στον διαδικτυακό κόσμο: τον συγχρονισμό του χρόνου σε διαφορετικά συστήματα υπολογιστών και δίκτυα. Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου οι υπολογιστές και οι servers βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, ο καθένας με το δικό του εσωτερικό ρολόι, υπάρχει σημαντική ανάγκη για ένα τυποποιημένο και ακριβές σύστημα χρονομέτρησης.

Το NTP παρέχει τη λύση, επιτρέποντας στα ρολόγια των υπολογιστών σε ένα δίκτυο να συγχρονίζονται με μια κοινή πηγή ώρας. Αυτός ο συγχρονισμός είναι ζωτικής σημασίας για τα πάντα, από την ακεραιότητα των δεδομένων έως την ασφάλεια του δικτύου. Για παράδειγμα, το NTP διατηρεί ακριβείς τις χρονοσημάνσεις των οικονομικών συναλλαγών του δικτύου και εξασφαλίζει ακριβείς και συγχρονισμένες χρονοσημάνσεις για την καταγραφή και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του δικτύου.

Στη δεκαετία του 1970, κατά τη διάρκεια της θητείας του στον COMSAT και της συμμετοχής του στο ARPANET (τον πρόδρομο του Internet), ο Mills διαπίστωσε για πρώτη φορά την ανάγκη για συγχρονισμένο χρόνο στα δίκτυα των υπολογιστών. Η λύση του ευθυγράμμισε τους υπολογιστές με ακρίβεια δεκάδων χιλιοστών του δευτερολέπτου. Το NTP λειτουργεί σήμερα σε δισεκατομμύρια συσκευές σε όλο τον κόσμο, συντονίζοντας τον χρόνο σε κάθε ήπειρο, και έχει γίνει ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης ψηφιακής υποδομής. Ο Mills αντιμετώπισε, βέβαια, σημαντικές προκλήσεις στη διατήρηση και εξέλιξη του πρωτοκόλλου, ειδικά καθώς το Διαδίκτυο μεγάλωνε σε κλίμακα και πολυπλοκότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Mills γεννήθηκε με γλαύκωμα και έχασε την όραση του, με αποτέλεσμα να τυφλωθεί τελικά εντελώς. Λόγω δυσκολιών με την όραση του, ο Mills παρέδωσε τον έλεγχο του πρωτοκόλλου στον Harlan Stenn τη δεκαετία του 2000.

Εκτός από το έργο του στο NTP, ο Mills εφηύρε επίσης το πρώτο «Fuzzball router» για το NSFNET (ένα από τα πρώτα σύγχρονα routers, βασισμένο στον υπολογιστή DEC PDP-11), δημιούργησε μία από τις πρώτες υλοποιήσεις του FTP, ενέπνευσε τη δημιουργία του “ping” και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αρχιτεκτονική του Internet ως ο πρώτος πρόεδρος της ομάδας Internet Architecture Task Force.

Ο Mills αναγνωρίστηκε ευρέως για το έργο του και τιμήθηκε με το βραβείο Fellow της Association for Computing Machinery το 1999 και του Institute of Electrical and Electronics Engineers το 2002, καθώς και με το βραβείο IEEE Internet Award το 2013 για τη συμβολή του στα πρωτόκολλα δικτύου και τη χρονομέτρηση στην ανάπτυξη του Διαδικτύου.

