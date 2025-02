Αναβίωση για το horror adventure μετά από 35 χρόνια!

Το Last Half of Darkness είναι ένα point-and-click horror adventure game που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1989 και τώρα έχει αναδημιουργηθεί πιστά με νέα γραφικά, βελτιωμένη ιστορία και σύγχρονους μηχανισμούς από τον ίδιο προγραμματιστή. Ο Bill Fisher της SoftLab Laboratories κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Last Half of Darkness το 1989 στο DOS λαμβάνοντας κάπως μέτριες κριτικές, ωστόσο κέρδισε φανατικούς οπαδούς και ο Fisher συνέχισε με τη δημιουργία αρκετών ακόμη παιχνιδιών για τη σειρά.

Δεδομένης της γραφικής ποιότητας του 1989, ο αρχικός τίτλος δεν είναι τόσο τρομακτικός όσο θα μπορούσε να ήταν κάποτε. Η νέα έκδοση εκμεταλλεύεται πλήρως όλα τα εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι προγραμματιστές παιχνιδιών για να δημιουργήσουν μια πολύ πιο ατμοσφαιρική και αγχωτική εμπειρία. Παράξενα τέρατα εμφανίζονται και εξαφανίζονται μέσα σε αναθυμιάσεις καπνού, τα Gargoyles παρατάσσονται στις κορυφές των αγαλμάτων, με το πέτρινο βλέμμα τους να παρακολουθεί διαρκώς, ενώ ανατριχιαστικοί θόρυβοι αντηχούν στις σκιές των ερειπίων.





Στο Last Half of Darkness υπάρχουν πολυάριθμοι γρίφοι που θυμίζουν το Myst, θα πρέπει να αναζητήσετε συγκεκριμένα αντικείμενα, να εξερευνήσετε το κτίριο για να βρείτε εναλλακτικές διαδρομές και να λύσετε περίπλοκους γρίφους για να προχωρήσετε. Ο Fisher δεν λέει πολλά για την ιστορία, με το ενημερωτικό σημείωμα του παιχνιδιού να αναφέρει απλά τα παρακάτω:

Η θεία σου ήταν σίγουρα παράξενη. Ήταν κάποιου είδους μάγισσα ή κάτι τέτοιο. Μια καλή μάγισσα όμως, που ασκούσε μόνο καλά ξόρκια και μαγεία. Στην πραγματικότητα, δούλευε πάνω σε ένα φίλτρο λίγο πριν σκοτωθεί. Τώρα το μυστικό θα πάει στον τάφο μαζί της… εκτός αν μπορέσεις να βρεις τα συστατικά που λείπουν.

Το Last Half of Darkness αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Steam στις 7 Φεβρουαρίου. Αν θέλετε να παίξετε τους πρωτότυπους τίτλους, μπορείτε ακόμα να τους κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα του Fisher.