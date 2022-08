Ανακοινώθηκε το remake του θρυλικού horror game

Η εκδήλωση της THQ Nordic περιελάμβανε αρκετές ανακοινώσεις, αλλά η σημαντικότερη όλων για τους παλιούς adventurάδες δεν είναι άλλη από το remake του Alone in the Dark, το σπουδαίο horror game του 1992 που αποτελεί ένα από τα κορυφαία αντιπροσωπευτικά δείγματα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Την ανάπτυξη του remake έχει αναλάβει η Pieces Interactive (Magic 2, Titan Quest: Atlantis) και συμμετέχει στο project ο Mikael Hedberg, ο σεναριογράφος των SOMA και Amnesia: The Dark Descent. Η υπόθεση του νέου Alone in the Dark θα βασιστεί στους χαρακτήρες και τις τοποθεσίες των πρώτων τριών παιχνιδιών της σειράς, αλλά θα είναι εντελώς πρωτότυπη.

Θα δούμε τους πρωταγωνιστές Edward Carnby και Emily Hartwood να επιστρέφουν ως playable χαρακτήρες που βιώνουν την ιστορία ο καθένας από την δική του οπτική γωνία. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της THQ Nordic, η Emily αναζητά τον χαμένο θείο της και ζητά την βοήθεια του ιδιωτικού ντετέκτιβ Edward. Τα στοιχεία τους οδηγούν στο Derceto, ένα μέρος για τους νοητικά κατεστραμμένους γεμάτο περίεργους ενοίκους, πύλες για εφιαλτικούς κόσμους και θανατηφόρα τέρατα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι ανέθεσε στον Guy Davis τα γραφικά του νέου Alone in the Dark, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Guillermo del Toro, υπόσχεται αγωνιώδη εξερεύνηση, έντονες μάχες και έξυπνους γρίφους, ενώ τονίζει πως η ανάπτυξη του παιχνιδιού έχει ξεκινήσει από το 2019.

Δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά το περιμένουμε για PS5, Xbox Series X και Windows PC.

