Ανακοινώθηκε η Definitive Edition του παιχνιδιού

Εκτός από τις σπουδαίες ανακοινώσεις για την σειρά Age of Empires, η Microsoft αποκάλυψε και την Definitive Edition του Age of Mythology, το εξαιρετικό και ιδιαίτερα δημοφιλές spin-off που στηρίζεται στην ανάπτυξη πολιτισμών βασισμένων στην μυθολογία των Αρχαίων Ελλήνων, των Αιγύπτιων και των Σκανδιναβών.

Ο τίτλος του παιχνιδιού είναι Age of Mythology Retold και σύμφωνα με την εταιρεία θα φέρει ακόμη περισσότερες αναβαθμίσεις σε τεχνικό, γραφιστικό και gameplay επίπεδο σε σύγκριση με την Extended Edition που κυκλοφόρησε το 2014. Η ανάπτυξη γίνεται από την World’s Edge (έχει πάρει εργολαβία όλα τα Age of Empires), αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα κυκλοφορήσει.

Το Age of Mythology είχε πρωτοεμφανιστεί στα PCs το 2022 και πρόσφερε ένα παρόμοιο real-time strategy gameplay. Το 2003 έλαβε το πρώτο expansion με τίτλο “The Titans”, το οποίο επέκτεινε το βασικό campaign και πρόσθεσε τον πολιτισμό της Ατλαντίδας, ενώ το 2015 προστέθηκαν οι Κινέζοι με νέο campaign στο expansion με τίτλο Tale of the Dragon.

