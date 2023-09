Ανακοινώθηκε επίσημα το 4X strategy game που θέλει να ανταγωνιστεί το Civilization

Πολλοί προσπάθησαν να ρίξουν το Civilization από την κορυφή των 4X strategy games, αλλά μέχρι σήμερα η σειρά παιχνιδιών του θρυλικού δημιουργού Sid Meier παραμένει ό,τι καλύτερο για τους λάτρεις αυτού του είδους. Παρόλα αυτά, η Paradox Interactive θα κάνει άλλη μια προσπάθεια με ένα ακόμη ανάλογης θεματολογίας game.

Πρόκειται για το Millennia, το οποίο χαρακτηρίζεται ως historical turn-based experience που αναπτύσσει το indie studio C Prompt Games και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει μέσα στο 2024. Η διαφορά με το Civilization βρίσκεται στο γεγονός ότι στο Millennia θα υπάρχουν εναλλακτικές εκδοχές εξέλιξης των ιστορικών γεγονότων, καθώς προχωρούν τα χρόνια.

Οι gamers θα ξεκινούν δημιουργώντας το δικό τους έθνος με δικά του χαρακτηριστικά και σκοπό να το οδηγήσουν από την αυγή της Ανθρωπότητας μέχρι την Εποχή του Διαστήματος και ακόμα παραπέρα. Οι εναλλακτικές εκδοχές της Ιστορίας θα περιλαμβάνονται στο Variant Ages mode, με νέους κανόνες, νέες τεχνολογίες και νέες μονάδες που θα μπορούν να αναπτύξουν οι παίκτες (π.χ. χτίσιμο υποβρύχιων ή αιωρούμενων πόλεων).

Κατά τ’ άλλα, το gameplay θα ακολουθεί τις κλασικές νόρμες των 4X strategy games, δηλαδή management, εξερεύνηση, επέκταση, αναζήτηση νέων τεχνολογιών, μάχες με άλλα έθνη κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην C Prompt Games εργάζονται developers που έχουν εμπειρία στην ανάπτυξη σπουδαίων strategy games όπως τα Age of Empires II, Age of Mythology και Starcraft II.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!