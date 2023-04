Ανακοινώθηκαν τρεις νέες ταινίες, η μία με τη Rey από την προηγούμενη τριλογία!

Στο πλαίσιο του Star Wars Celebration στο Λονδίνο, η Disney προχώρησε στην ανακοίνωση τριών νέων ταινιών Star Wars στη μία εκ των οποίων θα πρωταγωνιστεί η Daisy Riley, δηλαδή η Rey από την τελευταία τριλογία του δημοφιλούς έπους.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά για την υπόθεση της ταινίας, αυτό που μαθαίνουμε είναι πως θα μεταφερθούμε στην ανεξερεύνητη εποχή της New Jedi Order περίπου 15 χρόνια μετά τα γεγονότα του Rise of the Skywalker, με τη Rey να έχει αναλάβει να ξαναχτίσει την κάστα των Jedi και να εκπαιδεύσει τα νέα «ταλέντα». Η σκηνοθεσία ανατέθηκε στην Sharmeen Obaid-Chinoy και το σενάριο στον Steven Knight (Peaky Blinders).

Οι άλλες δύο ταινίες θα τοποθετηθούν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους τόσο στο μέλλον, όσο και στο μακρινό παρελθόν, για να εξερευνήσουν τον πόλεμο μεταξύ της New Republic και της First Order. Η μία θα σκηνοθετηθεί από τον James Mangold (Indiana Jones and the Dial of Destiny) με θέμα τη Δύναμη και τους πρώτους Jedi σε ένα χρονικό πλαίσιο περίπου 25.000 χρόνια πριν τα γεγονότα της original τριλογίας Star Wars.

Η τρίτη ταινία θα σκηνοθετηθεί από τον Dave Filoni (The Mandalorian) και θα λειτουργήσει ως μια «κόλλα» για τις ιστορίες που δημιούργησαν με τον Jon Favreau εν μέσω της διαμάχης της New Republic και της First Order.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το χρονοδιάγραμμα για τις πρεμιέρες των νέων ταινιών Star Wars.

