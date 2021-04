Ακυρώθηκε το MMO game, επένδυση $465 εκατ. για τη σειρά!

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι τα χρήματα από μόνα τους δεν μπορούν να φέρουν την επιτυχία στην ανάπτυξη των video games. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Google που προσπαθεί να κάνει τη διαφορά με το Stadia, αλλά ήδη έχει αναγκαστεί να αναπροσαρμόσει τα σχέδια της με το κλείσιμο ορισμένων από τα δικά της studios.

Παρόμοιες δυσκολίες αντιμετωπίζει και ακόμη ένας γίγαντας της τεχνολογίας, η Amazon, η οποία είχε αποφασίσει να μπει στον χώρο του gaming με μεγάλο ενθουσιασμό και μάλιστα προχωρούσε σε ανακοινώσεις πολύ φιλόδοξων projects. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η εταιρεία αναγκάστηκε να ακυρώσει το Breakaway, να αποσύρει άρον άρον το Crucible μετά από τον καταιγισμό αρνητικών κριτικών, αλλά και να καθυστερήσει εκ νέου την κυκλοφορία του New World. Το τελευταίο το περιμένουμε τον Αύγουστο, ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα είναι έτοιμο μέχρι τότε.

Η πιο απαγοητευτική εξέλιξη, πάντως, μας ήρθε πριν από μερικές ώρες μέσα από το δίκτυο Bloomberg, το οποίο αποκάλυψε πως έχουν προκύψει πολλά προβλήματα μετά την εξαγορά της Leyou Technologies από την κινέζικη Tencent τον περασμένο Δεκέμβριο. Η Leyou συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη του πολυαναμενόμενου MMO game της Amazon με θέμα το Lord of the Rings, ένα project που προχωρούσε μέχρι πρόσφατα σε συνεργασία με την ομάδα της Amazon Games. Χωρίς να έχει προκύψει κάποια σοβαρή διαφωνία ή αλλαγή φιλοσοφίας μεταξύ των δύο ομάδων, το project για το Lord of the Rings ακυρώνεται διότι δεν τα βρίσκουν η Amazon με την Tencent σε επίπεδο συμβολαίων.

Η Amazon ενημέρωσε με επιστολή της στο δίκτυο Bloomberg ότι όντως ακυρώνεται το Lord of the Rings MMO game και η ομάδα της Amazon Games θα ασχοληθεί με άλλα projects. Υποπτευόμαστε ότι θα στραφούν περισσότερο στη συνδρομητική game streaming υπηρεσία Amazon Luna.

Σε άλλα ενδιαφέροντα νέα, η Amazon σκοπεύει να ξοδέψει $465 εκατομμύρια για την παραγωγή της πρώτης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Lord of the Rings που θα προβληθεί μέσα από τη συνδρομητική υπηρεσία Amazon Prime.

