Γεμάτη από ανακοινώσεις η 2020 Investor Day της Disney, με την εταιρεία να αρκετά ενδιαφέροντα νέα πραγματάκια και να επιβεβαιώνει ότι ξέρει καλύτερα απ’ όλους να “αρμέγει” τις επιτυχίες της.

Η τεράστια επιτυχία, λοιπόν, του The Mandalorian οδήγησε στην απόφαση να δημιουργηθούν δύο νέες spin-off σειρές που τρέχουν στο ίδιο χρονικό πλαίσιο. Πρόκειται για τα Ahsoka και Rangers of the New Republic, τα οποία σε κάποια φάση θα συναντηθούν με το The Mandalorian σε μια κλιμάκωση των ιστοριών τους.

Το πιθανότερο είναι ότι θα δούμε τη Rosario Dawson και πάλι ρόλο της πρώην Jedi Ahsoka Tano με την υπόθεση να ξεκινά αμέσως μετά τα γεγονότα του Star Wars: Rebels και να εμβαθύνει αρκετά στην ιστορία του τάγματος των Jedi, ενώ για το Rangers of the New Republic μαθαίνουμε ότι η Gina Carano θα επιστρέψει στον ρόλο της Cara Dune και η υπόθεση του θα αποτελέσει ένα expansion της δεύτερης σεζόν του The Mandalorian.

Η παραγωγή των δύο σειρών θα γίνει από τον Dave Filoni (The Mandalorian, Clone Wars, Rebels) και η πρεμιέρα τους θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2021 ή τις αρχές του 2022. Σε άλλες ανακοινώσεις από τον κόσμο του Star Wars, θα δούμε σε επόμενα άρθρα τις ειδήσεις που αφορούν τα Obi-Wan Kenobi, Andor, Lando και The Bad Batch.

