Age of Empires III: Definitive Edition, έρχεται στις 15 Οκτωβρίου 2020!

Η Microsoft συνεχίζει τις ανακαινίσεις στη σειρά Age of Empires, ενόσω η Relic Entertainment ασχολείται με την ανάπτυξη του Age of Empire IV, και μετά τις Definitive Editions των πρώτων δύο επεισοδίων, ήρθε η ώρα και του τρίτου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα το Age of Empires III: Definitive Edition, το οποίο θα κυκλοφορήσει για Windows PC στις 15 Οκτωβρίου 2020 με πολύ σημαντικές βελτιώσεις. Συγκεκριμένα θα δούμε τρισδιάστατα στοιχεία, εκσυγχρονισμένο περιβάλλον χρήσης, ανάλυση 4K και επανηχογραφημένο soundtrack.

Στο πακέτο του Age of Empires III: Definitive Edition συμπεριλαμβάνονται όλα τα expansions, ενώ θα δούμε δύο νέους playable πολιτισμούς (The Swedes και The Incas), αλλά και δύο νέα game modes (Historical Battles και Art of War).

[embedded content]