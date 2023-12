Αυτό είναι το νέο δωρεάν game στο Epic Games Store

Ήρθε η ώρα για το τρίτο δωρεάν game στο κατάστημα Epic Games Store, στο πλαίσιο της αντίστροφης μέτρησης για το κλείσιμο της χρονιάς που μας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε και να κρατήσουμε για πάντα στις βιβλιοθήκες μας τον εκάστοτε τίτλο, αλλά με περιθώριο μόνο 24 ωρών.

Αυτή τη φορά έχουμε το Art of Rally, ένα indie racing game από την Absolute Drift, με top down προοπτική που θυμίζει παιχνίδια αυτού του είδους από περασμένες δεκαετίες. Παρά τα στυλάτα γραφικά και την ρετρό προσέγγιση, το Art of Rally είναι ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι που μπορεί να σε πετάξει έξω από τον στόχο σου αν δεν είσαι προσεκτικός.

Περιλαμβάνει 78 πίστες, πληθώρα vintage αυτοκινήτων από τις δεκαετίες του ’60 έως του ’80, διάφορα driving modes, καθημερινά και εβδομαδιαία challenges, και γενικότερα είναι μια πολύ καλή περίπτωση για να περάσεις ευχάριστα την ώρα σου.

Το Art of Rally κοστίζει κανονικά €24.99 και είναι διαθέσιμο δωρεάν μέχρι αύριο 22 Δεκεμβρίου 2023 στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Art of Rally – [Epic Games Store Link]