Αυτή θα ενσαρκώσει τον ρόλο της Abby στη δεύτερη σεζόν!

Μετά από πολλές φήμες, εικασίες και υποδείξεις των fans, οι παραγωγοί της 2ης σεζόν του The Last of Us έδωσαν επίσημα τον ρόλο της Abby στην Kaitlyn Dever! Ο Pedro Pascal θα επιστρέψει ως Joel και η Bella Ramsey ως Ellie.

Η 2η σεζόν του The Last of Us θα ακολουθήσει την ακόμη πιο συγκλονιστική και συναισθηματικά ισοπεδωτική ιστορία του The Last of Us Part 2, η οποία μεταφέρεται μελλοντικά στην 18χρονη Ellie και τη ζωή της ως ενήλικη μετά τα τραγικά γεγονότα του πρώτου μέρους. Η Abby εισάγεται ως κύριος και playable χαρακτήρας, η οποία λαμβάνει μια απόφαση που αλλάζει την πορεία της ζωής της Ellie.





Το HBO χαρακτηρίζει την Abby ως «μια εξειδικευμένη στρατιώτη της οποίας η μονοδιάστατη άποψη για τον κόσμο τίθεται υπό αμφισβήτηση καθώς αναζητά εκδίκηση για όσους αγάπησε». Το οποίο είναι ένας μάλλον ωραίος τρόπος να την περιγράψεις, δεδομένου του τι συμβαίνει στο βιντεοπαιχνίδι.

«Η διαδικασία επιλογής ηθοποιών για τη δεύτερη σεζόν ήταν πανομοιότυπη με την πρώτη σεζόν: αναζητούμε ηθοποιούς παγκόσμιας κλάσης που θα ενσαρκώσουν τις ψυχές των χαρακτήρων του πρωτότυπου υλικού», δήλωσαν οι συνδημιουργοί της σειράς Craig Mazin και Neil Druckmann. «Τίποτα δεν μετράει περισσότερο από το ταλέντο και είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε μια καταξιωμένη ερμηνεύτρια όπως η Kaitlyn μαζί με τον Pedro, την Bella και την υπόλοιπη οικογένειά μας».

Η Dever, η οποία ήταν η ηθοποιός που είχε επιλεγεί από τους περισσότερους fans για το ρόλο της Ellie πριν από την κυκλοφορία της σειράς, έχει προταθεί για Χρυσή Σφαίρα και Emmy και είναι γνωστή για τη δουλειά της στις σειρές Unbelievable και Dopesick. Πρωταγωνίστησε επίσης στο Booksmart της Olivia Wilde, στο Rosaline της Karen Maine, στην κινηματογραφική μεταφορά του Dear Evan Hansen και στη ρομαντική κωμωδία Ticket to Paradise των Julia Roberts και George Clooney.

Η 2η σεζόν του The Last of Us θα προβληθεί το 2025.