Αυτή είναι η σειρά με τις περισσότερες πειρατικές αναπαραγωγές για το 2023

Όπως το συνηθίζει κάθε χρόνο, η ιστοσελίδα TorrentFreak συγκεντρώνει δεδομένα που αφορούν τα πειρατικά downloads και τις πειρατικές αναπαραγωγές τηλεοπτικών σειρών και ταινιών . Η αρχή γίνεται με τις τηλεοπτικές σειρές, μια κατηγορία όπου κυριαρχούσε για πολλά χρόνια το Game of Thrones ώσπου εμφανίστηκαν στον ορίζοντα τα Wandavision (2020) και The Mandalorian (2021) για να επιστρέψουμε ξανά πέρυσι στους «δράκους» με το House of the Dragon (2022).





Φέτος, όμως, σειρά παίρνουν τα zombies, οι μολυσμένοι μιας και το The Last of Us είναι η τηλεοπτική σειρά με τις περισσότερες πειρατικές αναπαραγωγές για το 2023. Η δημοφιλής σειρά εκθρόνισε το House of the Dragon, διατηρώντας την «πρωτιά» στην οικογένεια του δικτύου HBO. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε το The Mandalorian, ενώ μια άλλη σειρά του Disney+, το Loki, συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.





Αυτό που προκαλεί εντύπωση και μας δίνει μια εικόνα για την ψυχολογία των χρηστών γενικότερα είναι ότι στο Top 10 των πιο πειρατικών τηλεοπτικών σειρών δεν συμπεριλαμβάνεται καμία παραγωγή του Netflix. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι χρήστες δεν αφήνουν εύκολα την συνδρομή τους στο Netflix, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για μια ακόμη (ή και περισσότερες) συνδρομητική υπηρεσία.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνει το TorrentFreak βασίζονται κυρίως στην κίνηση στο BitTorrent, επομένως απουσιάζουν δεδομένα από ιστοσελίδες και (παράνομες) υπηρεσίες streaming.

