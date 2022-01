Αυτά είναι τα κορυφαία παιχνίδια του 2021 στις λίστες της πλατφόρμας Steam

Μία ημέρα και κάτι ψιλά απομένουν για να ολοκληρωθεί το 2021 και η πλατφόρμα Steam πραγματοποιεί τη δική της ανασκόπηση για να αναδείξει τα κορυφαία video games της χρονιάς από πλευράς πωλήσεων, καθώς και λίστες με τις κορυφαίες νέες κυκλοφορίες, τα πιο πολυπαιγμένα παιχνίδια, τα πιο δημοφιλή για VR, τα καλύτερα που προέκυψαν από early access εκδόσεις, καθώς και αυτά που παίχτηκαν από τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεχειριστηρίων.

Οι λίστες δημιουργήθηκαν με δεδομένα που συλλέχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 15 Δεκέμβριου 2021 και η Valve ξεκαθαρίζει πως έχει χωρίσει οι λίστες έχουν τοποθετημένα τα video games σε τυχαία σειρά, άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο ήταν όντως το κορυφαίο σε κάθε κατηγορία. Ειδικά για τον τομέα των πωλήσεων, η Valve έχει δημιουργήσει 4 κατηγορίες για το Top 100 (Platinum, Gold, Silver, Bronze) προκειμένου να μας δώσει μια ιδέα για το που επένδυσαν οι gamers.

Στα Top Grossing (μεγαλύτερος τζίρος) συναντάμε τίτλους όπως τα Dead by Daylight, Valheim, New World, Battlefield 2042, Dota 2, Destiny 2, GTA 5, Apex Legends και CS:GO, ενώ στα πιο πολυπαιγμένα υπάρχουν τα Dota 2, Rust, CS:Go, Halo Infinite, PUBG και Cyberpunk 2077. Η Valve αναφέρει πως όλα τα παραπάνω είχαν περισσότερους από 200.000 ταυτόχρονους gamers για να μας δώσει μια τάξη μεγέθους. Επίσης, στις κορυφαίες νέες κυκλοφορίες υπάρχουν τα Mass Effect Legendary Edition, Halo Infinite και Valheim.

Εκτός από τις λίστες της πλατφόρμας Steam που μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση της ιστοσελίδας HowLongToBeat.com που μας δείχνει τον μέσο χρόνο που ξόδεψε ο μέσος gamer για να τερματίσει ένα παιχνίδι. Αυτό που κρατάμε από εκεί είναι το στατιστικό πως οι περισσότεροι έφτασαν μέχρι τέλους το Resident Evil Village, ενώ ακολουθούν τα Metroid Dread, Ratchet & Clank: Rift Apart, It Takes Two, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, 12 Minutes, Psychonauts 2, Nier Replicant, The Medium και Little Nightmares 2.

[Steam]