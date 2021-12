Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια για το μήνα Δεκέμβριο

Η Sony ανακοίνωσε και αυτή με τη σειρά της τα τελευταία δωρεάν παιχνίδια που θα λάβουν οι συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus για το 2021, με τα Godfall: Challenger Edition, LEGO DC Super-Villains και Mortal Shell να αποτελούν το κυρίως πιάτο για το μήνα Δεκέμβριο, ενώ υπάρχουν και 3 παιχνίδια για το PSVR.

Το Godfall: Challenger Edition είναι ένα action RPG τρίτου προσώπου στημένο σε ένα φανταστικό σύμπαν γεμάτο ιππότες και απόκρυφη μαγεία. Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει τρία μοναδικά modes (Lightbringer, Dreamstones, Ascended Tower of Trials), υποστηρίζει co-op mode με ακόμη 2 παίκτες, αλλά και cross-play με την Deluxe Edition. Όσοι επιθυμούν μπορούν να αναβαθμίσουν στην τελευταία για να έχουν πρόσβαση στα Godfall και Fire & Darkness campaigns.

Το LEGO DC Super-Villains μας μεταφέρει σε ένα open-world περιβάλλον στο σύμπαν των ηρώων της DC απ’ όπου απουσιάζει η Justice League. Τη θέση της τελευταίας έχει πάρει μια ομάδα αυτόκλητων υπερηρώων που λέγεται Justice Syndicate και ο στόχος σου είναι να ξεσκεπάσεις τη σκευωρία τους.

Τέλος, το Mortal Shell είναι ένα single-player action RPG τύπου Diablo που σαφέστατα θα τραβήξει το ενδιαφέρον όσων την βρίσκουν με τέτοιου είδους hack ’n’ slash παιχνίδια (δηλαδή τη συντριπτική πλειοψηφία των gamers…).

Τα δωρεάν παιχνίδια του PS Plus για το μήνα Δεκέμβριο θα είναι διαθέσιμα δωρεάν από τις 7 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 3 Ιανουαρίου 2022. Μαζί τους θα βρείτε και τα The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners και Until You Fall για το PSVR.



