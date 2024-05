Αυτά είναι τα δωρεάν games του Ιουνίου για τους συνδρομητές του PS Plus

Η Sony αποφάσισε να ξεφύγει από το καθιερωμένο της μοτίβο και ανακοίνωσε τα δωρεάν παιχνίδια του PS Plus για τον Ιούνιο του 2024 σήμερα Τρίτη αντί για την τελευταία Τετάρτη του μήνα. Ο λόγος είναι ότι η Sony συνδύασε την ανακοίνωση με τον κατάλογο των εκπτώσεων για τις Days of Play. Οι ετήσιες εκπτώσεις Days of Play θα διαρκέσουν από τις 29 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου και θα περιλαμβάνουν εκπτώσεις, PlayStation avatars και πολλά άλλα για τους fans.

Από την Τρίτη 4 Ιουνίου, οι συνδρομητές του PS Plus θα μπορούν να προσθέσουν τα δωρεάν παιχνίδια του Ιουνίου 2024 στη βιβλιοθήκη τους στο πλαίσιο του εορτασμού των Days of Play. Τα δωρεάν παιχνίδια PS Plus για τον Ιούνιο 2024 είναι τα εξής: SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Streets of Rage 4 και AEW Fight Forever. Και τα τρία παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα τόσο για τους παίκτες του PS5, όσο και για τους παίκτες του PS4, οπότε ακόμη και όσοι δεν έχουν ακόμη αναβαθμίσει την τελευταία κονσόλα της Sony θα μπορούν να δοκιμάσουν όλα τα δωρεάν παιχνίδια του Ιουνίου.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα παιχνίδια, το SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake είναι ένα τρισδιάστατο platformer που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πέρυσι, αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια των platformers του Μπομπ Σφουγγαράκη από την εποχή του PS2. Το παιχνίδι απέσπασε ανάμεικτες κριτικές, αλλά οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Μπομπ Σφουγγαράκη θα το απολαύσουν. Το AEW Fight Forever έλαβε επίσης ανάμεικτες κριτικές, αλλά και πάλι, θα μπορούσε ενδεχομένως να προσελκύσει τους μεγάλους λάτρεις της σειράς. Το AEW Fight Forever είναι ένα παιχνίδι πάλης που αντλεί έμπνευση από τα κλασικά παιχνίδια του Nintendo 64, όπως το WWF No Mercy, αλλά με το σύγχρονο ρόστερ της AEW, τρελά mini-games και μια λειτουργία battle royale.

Το Streets of Rage 4 είναι το δωρεάν παιχνίδι PS Plus με την υψηλότερη βαθμολογία για τον Ιούνιο του 2024, και δικαίως. Το Streets of Rage 4 είναι η πιο πρόσφατη συνέχεια της μακροχρόνιας σειράς beat ’em up, με υποστήριξη co-op και χαρακτηριστικά quality of life που βοηθούν στον εκσυγχρονισμό του είδους για ένα σύγχρονο κοινό. Το Streets of Rage 4 ήταν ένα από τα παιχνίδια με την υψηλότερη βαθμολογία για το 2020, οπότε όποιος δεν το έχει παίξει ακόμα, έχει τώρα την τέλεια ευκαιρία να δει περί τίνος πρόκειται.

[Sony]