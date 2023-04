Αυτά είναι τα δωρεάν games για τον Απρίλιο

Η Sony αποκάλυψε τα δωρεάν games που θα μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus τον Απρίλιο (συγκεκριμένα από τις 4 Απριλίου 2023), με το Meet Your Maker που ήταν ήδη γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες να πλαισιώνεται από τα Sackboy: A Big Adventure και Tails of Iron.

Το Meet Your Maker είναι ένα παιχνίδι που συνδυάζει το base building με την συλλογή πόρων, στημένο σε ένα post-apocalyptic σενάριο όπου η Γη βρίσκεται στο χείλος της απόλυτης καταστροφής. Ως ο Θεματοφύλακας της Χίμαιρας (Custodian of the Chimera) το μόνο πράγμα που σε απασχολεί είναι το Genetic Material που πρέπει να αποκτήσεις και να προστατεύσεις με κάθε κόστος.

Οι gamers θα κληθούν να εξερευνήσουν τον κόσμο για να αναζητήσουν και να συλλέξουν τους πολύτιμους πόρους αντιμετωπίζοντας πληθώρα εμποδίων και εχθρών στα δαιδαλώδη φυλάκια. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το γεγονός ότι τα φυλάκια εξελίσσονται δυναμικά, όπως δηλαδή αναπτύσσεις και εσύ το δικό σου, καθώς ανήκουν σε άλλους gamers από όλο τον κόσμο. Εξυπακούεται ότι ελέγχεις και την παραμικρή λεπτομέρεια που αφορά το χτίσιμο του φυλακίου σου για να προστατεύσεις το δικό σου από τις επιδρομές των αντιπάλων.

Το gameplay έχει στηθεί σε προοπτική πρώτου προσώπου και υπάρχουν τρεις επιλογές όταν βγαίνεις για επιδρομή: να επιτεθείς από απόσταση, σώμα με σώμα ή απλά να οργανώνεις την άμυνα σου. Στην διάθεση σου υπάρχει ένα μεγάλο οπλοστάσιο και επιλογές για εξοπλισμό που θα σε βοηθήσει στις melee μάχες (π.χ. σπαθιά). Υποστηρίζεται και co-op mode για να παίζεις παρέα με έναν φίλο σου.

Το Sackboy: A Big Adventure από τους δημιουργούς του LittleBigPlanet, είναι ένα 2D platform game στημένο σε τρισδιάστατο περιβάλλον με πρωταγωνιστή τον Sack Boy, τη μασκότ της Media Molecule που πρωτογνωρίσαμε στο LittleBigPlanet 3 το 2014. Ο κόσμος του παιχνιδιού ονομάζεται Imagisphere και κατοικείται από διάφορα φανταστικά πλάσματα και τερατάκια, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των Sacklings. Οι gamers αναλαμβάνουν τον ρόλο του Sackboy, στην προσπάθεια του να στεφθεί ιππότης και να διώξει από την Imagisphere τον σατανικό Vex. Αρκετά διασκεδαστικό με πληθώρα διαφορετικών τοποθεσιών από μεγάλες ζούγκλες και παγωμένα βουνά μέχρι το Διάστημα. Υποστηρίζει και co-op mode 4 παικτών που μπορούν να συνεργαστούν για να φέρουν εις πέρας τις αποστολές.

Τέλος, το Tails of Iron είναι ένα adventure RPG με χειροποίητα γραφικά όπου αναλαμβάνεις τον ρόλο του Redgi, του διαδόχου του Rat Throne που προσπαθεί να ανακτήσει το Βασίλειο του από την ανελέητη Frog Clan και τον ηγέτη της, τον Greenwart. Στην περιπέτεια του θα συναντήσει μοναδικούς συμμάχους που θα τον βοηθήσουν είτε με συνταγές, είτε με εξοπλισμό, ακόμη και με οχήματα.

