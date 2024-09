Ζελένσκι: Το φθινόπωρο αυτό θα ορίσει το μέλλον του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ζήτησε από τους εταίρους του να βοηθήσουν στην επίτευξη «μίας κοινής νίκης για μία πραγματικά δίκαιη ειρήνη».

«Το φθινόπωρο αυτό θα ορίσει το μέλλον αυτού του πολέμου», έγραψε στο Χ και απηύθυνε το βιντεοσκοπημένο καθημερινό βραδινό του μήνυμα εν πτήσει προς την Πενσιλβάνια. Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα την άφιξή του στην Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα επισκεφθεί και την Ουάσινγκτον εντός της εβδομάδας.

This fall will determine the future of this war. Together with our partners, we can strengthen our positions as needed for our victory—a shared victory for a truly just peace.

Right now, the legacy of the current generation of world leaders is being shaped—those in the highest… pic.twitter.com/ji2dZ6cAgR

