Ζελένσκι: Δακρύζει στο βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Βίντεο

Φορτισμένος συναισθηματικά, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μιλώντας από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Πέμπτη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ευρωβουλευτές, ζήτησε περισσότερη ενίσχυση σε οπλισμό και αναφέρθηκε στο δράμα του λαού του.

«Σας υπερασπιζόμαστε στο πεδίο της μάχης», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφέροντας ότι ο Πούτιν πολεμά τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και όχι μόνο την Ουκρανία.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που «σπάει» ο Ζελένσκι στο βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

🇺🇦 Zelensky did not hold back tears at the words “Glory to Ukraine!”, starting his speech to the deputies of the European Parliament

“For each of the 27 EU countries there is a danger. The danger is that there is a dictator with huge stockpiles of Soviet weapons pic.twitter.com/NtY51hIW7Z

