Ξεκίνησε η ενοποίηση Facebook Messenger και Instagram

Η περίφημη ενοποίηση των Facebook Messenger, Instagram Direct Messages και WhatsApp έχει καθυστερήσει αρκετά, δεδομένου ότι έχει προαναγγελθεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, αλλά φαίνεται ότι άρχισε σιγά σιγά να προχωρά η σύνδεση των πρώτων δύο υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα The Verge, αρκετοί από τους συντάκτες της είδαν την παραπάνω εικόνα στις συσκευές τους με τη φράση “There’s a New Way to Message on Instagram” και ορισμένες αναφορές για νέα reactions, νέα λειτουργία swipe-to-reply και τη δυνατότητα να συνομιλείς με τους φίλους σου στο Facebook.

Το κλασικό εικονίδιο DM στην επάνω δεξιά γωνία του Instagram έχει αντικατασταθεί από αυτό του Facebook Messenger, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με επαφές τους στο Facebook μέσα από το Instagram. Δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ξεκλειδώσει οριστικά αυτή η δυνατότητα και περιμένουμε να δούμε πότε θα λανσαριστεί σε όλους τους χρήστες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο στόχος είναι η απόλυτη ενοποίηση των τριών υπηρεσιών με end-to-end κρυπτογράφηση.

