Xbox Games with Gold: Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια για τον Ιούνιο

Η Microsoft ανακοίνωσε και αυτή με τη σειρά της τα δωρεάν παιχνίδια που θα μπορούν να παίξουν οι συνδρομητές των υπηρεσιών Xbox Live Gold και Xbox Game Pass Ultimate τον προσεχή Ιούνιο. Όπως πάντα, τα δύο από τα τέσσερα παιχνίδια είναι διαθέσιμα αποκλειστικά για το Xbox One.

Αυτά είναι τα Shantae and the Pirate’s Curse (1-30 Ιουνίου, Xbox One), Coffee Talk (16 Ιουνίου – 15 Ιουλίου, Xbox One), Destroy All Humans! (1-15 Ιουνίου, Xbox 360) και Sine Mora (16-30 Ιουνίου, Xbox 360). Τα δύο τελευταία είναι διαθέσιμα και για το Xbox One μέσω του backwards compatibility.

Οι πρώτες αντιδράσεις για τα δωράκια του Ιουνίου δεν είναι και οι καλύτερες, μιας και οι συνδρομητές περίμεναν πιο δυνατούς τίτλους. Ποιος ξέρει, ίσως η Microsoft επανορθώσει με τα δωρεάν παιχνίδια του Ιουλίου, όπως έκανε η Sony δηλαδή μετά την “πατάτα” του Μαΐου.