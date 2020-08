Wonder Boy: Asha in Monster World, ανακοινώθηκε το νέο επεισόδιο της ιστορικής σειράς!

Όσοι δεν μείνατε ικανοποιημένοι από το Wonder Boy III: Dragon’s Trap, το remake του side-scroller που κυκλοφόρησε το 2017, και το Monster Boy and the Cursed Kingdom (προσωπική άποψη: πάρα πολύ καλό), τότε θα χαρείτε με την είδηση ότι ετοιμάζεται ένα νέο παιχνίδι για την αγαπημένη σειρά από τις STUDIOARTDINK και ININ Games.

Ο τίτλος του είναι Wonder Boy: Asha in Monster World και η πλήρης αποκάλυψη του θα πραγματοποιηθεί στο Gamescom Awesome Indies στις 29 Αυγούστου 2020. Τα μόνα που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής είναι ότι επιστρέφει στη σκηνοθεσία ο Ryuichi Nishizawa, ο δημιουργός της σειράς, και ότι θα κυκλοφορήσει για τα Nintendo Switch και PS4. Επίσης, για πρώτη φορά θα δούμε στον πρωταγωνιστικό ρόλο την Asha.

Η σειρά Wonder Boy πρωτοεμφανίστηκε το μακρινό 1986 στα arcade με το πρώτο παιχνίδι και έκλεισε ο κύκλος της το 1994 με το Monster World IV, μέχρι να φτάσουμε στα δύο παιχνίδια που αναφέραμε στην εισαγωγή. Περισσότερα για το Wonder Boy: Asha in Monster World σε λίγες ημέρες!