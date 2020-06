Windows 10 May 2020 Udpate: Η Microsoft το αποσύρει προσωρινά λόγω προβλημάτων

Τι είχες Microsoft, τι είχα πάντα…Λίγες ημέρες μετά το λανσάρισμα του Windows 10 May 2020 Update, η εταιρεία διακόπτει τη διανομή της νέας μεγάλης αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος για πολλούς υπολογιστές, διότι εντόπισε 10 ζητήματα (βρίσκονται υπό διερεύνηση) που εμποδίζουν την εγκατάστασή του μέσω του Windows Update.

Ένα από αυτά τα ζητήματα προκαλεί συνεχόμενα errors στο σύστημα ή/και reboots στις Always On, Always Connected συσκευές, όπως είναι τα Surface Pro 7 και Surface Laptop 3. Γι’ αυτόν τον λόγο, αρκετοί από εσάς ίσως δεν έχετε δει το Windows 10 May 2020 Update στον υπολογιστή σας.

Επιπλέον, η Microsoft αναφέρει ότι μπλοκάρει την αναβάθμιση σε συσκευές με εφαρμογές και παιχνίδια που χρησιμοποιούν το GameInput Redistributable, χωρίς να αναφέρει ξεκάθαρα ποιες είναι αυτές οι εφαρμογές/παιχνίδια. Δηλώνει, ωστόσο, ότι σε ορισμένες χάνεται η δυνατότητα χρήσης του mouse.

Υπάρχει η δυνατότητα να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση Windows 10 May 2020 Update παρακάμπτωντας το μπλοκάρισμα της Microsoft μέσω του Update Assistant, παρόλα αυτά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη καλύτερα θα ήταν να περιμένετε να επιλυθούν τα ζητήματα.

