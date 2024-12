Way of the Sword, το sequel του horror samurai game έρχεται το 2026 [Video]

Το Onimusha: Way of the Sword, η πρώτη νέα προσθήκη στο franchise σαμουράι τρόμου της Capcom μετά από 18 χρόνια, εξέπληξε τους πάντες με την επιστροφή του στα The Game Awards 2024. Ένα σύντομο trailer μας έδωσε μια γεύση από την αιματηρή μάχη του Way of the Sword που μπορούμε να περιμένουμε όταν κυκλοφορήσει στα PlayStation 5, Xbox Series X και PC το 2026.





Το trailer για το Onimusha: Way of the Sword ανοίγει με μια αργή αποκάλυψη του Κιότο κατά την πρώιμη περίοδο Edo. Μόνο όταν βλέπουμε τις μαρτυρικές αιωρούμενες ψυχές που απορροφώνται από το εμβληματικό Oni Gauntlet γίνεται σαφές ότι πρόκειται για μέρος αυτής της μακρόχρονης σειράς. Το trailer δεν περιλαμβάνει κείμενο ή διάλογο μέχρι το τέλος, αλλά άφθονη δράση. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού φαίνεται να είναι gameplay διαφόρων κινήσεων τελειώματος, καθώς και μερικές γρήγορες συγκρούσεις με τεράστιους μυθολογικούς εχθρούς που ονομάζονται Genma και μεταμορφώνονται από μια δύναμη που ονομάζεται Malice.

Καθώς αποκαλύπτεται ο τίτλος και το παράθυρο κυκλοφορίας 2026, ακούμε τη μοναδική ατάκα διαλόγου από τον νέο πρωταγωνιστή, ο οποίος λέει: «Νιώθω ότι γίνομαι λιγότερο άνθρωπος κάθε λεπτό». Αυτό θα μπορούσε να υπονοεί κάποιο είδος διαφθοράς ή συστήματος επιλογών, το οποίο ταιριάζει με το ερώτημα που θέτει η επίσημη ιστοσελίδα: «Ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσει ο σαμουράι;»





Το Onimusha παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2001 ως ένα παιχνίδι δράσης και τρόμου, το οποίο έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό αδρανές από το 2006, εκτός από ένα remake του πρώτου μέρους το 2019. Δεν γνωρίζουμε αν το Onimusha: Way of the Sword θα είναι sequel, prequel ή θα διαδραματίζεται κάπου ανάμεσα, αλλά φαίνεται ότι θα διατηρήσει το μοναδικό μείγμα ιαπωνικής λαογραφίας και κομψής δράσης.

Το Onimusha: Way of the Sword θα κυκλοφορήσει στα PS5, Xbox Series X και PC κάποια στιγμή το 2026.