Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν έγινε η πρώτη γυναίκα που εμβολιάστηκε κατά της COVID-19 στην έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος του εθνικού συστήματος υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου NHS. H κα Κίναν έλαβε το εμβόλιο της Pfizer στις 6.31 το πρωί τοπική ώρα σε νοσοκομείο του Κόβεντρι. O δεύτερος που έκανε εμβόλιο ήταν ένας ηλικιωμένος από το Γουόργικσαιρ ονόματι… Ουίλιαμ Σαίξπηρ!

Το NHS έχει στη διάθεση του 800.000 δόσεις του εμβολίου, το οποίο για την ώρα θα χορηγείται μόνο σε νοσοκομεία, πριν αρχίσει να μεταφέρεται πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα σε περίπου χίλια τοπικά εμβολιαστικά κέντρα και σε οίκους ευγηρίας. Από την αρχή του έτους θα αρχίσουν να λειτουργούν και περίπου δέκα μεγάλα κέντρα μαζικών εμβολιασμών.

…after being on my own for most of the year.”

“I can’t thank May and the NHS staff enough who have looked after me tremendously, and my advice to anyone offered the vaccine is to take it – if I can have it at 90 then you can have it too!”

