Βόλτα στο σκοτάδι και προάγγελος του Remedyverse!

Το Alan Wake 2: The Lake House αποτελεί μια συναρπαστική προσθήκη στο ήδη πλούσιο σύμπαν του Alan Wake. Το δεύτερο και τελευταίο DLC για το παιχνίδι μας βυθίζει ακόμα περισσότερο στα σκοτεινά μυστήρια του Bright Falls και μας προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα γεγονότα που διαδραματίζονται παράλληλα με την κύρια ιστορία.





Αυτή τη φορά η προσοχή στρέφεται στην πράκτορα Kiran Estevez του Federal Bureau of Control (FBC) που γνωρίσαμε ήδη στην κύρια ιστορία. Η Kiran αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την αυτοτελή περιπέτεια, με την ιστορία να εκτυλίσσεται παράλληλα με τα γεγονότα που βιώνει ο Alan Wake, προσφέροντας μια νέα οπτική στα όσα συμβαίνουν στο Bright Falls.





Το κεντρικό σημείο της ιστορίας είναι το Lake House, ένα εγκαταλελειμμένο παράρτημα του FBC στις όχθες της λίμνης Cauldron Lake. Η Kiran αναλαμβάνει να ερευνήσει το σκοτεινό παρελθόν αυτού του κτιρίου και να αποκαλύψει τα μυστικά που κρύβονται στους σκοτεινούς διαδρόμους του.





Όπως το είχαν φανταστεί οι fans και το επιβεβαίωσε στην πορεία η δημιουργός εταιρεία, το The Lake House αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ που συνθέτει το Remedyverse, το διασυνδεδεμένο σύμπαν των παιχνιδιών της Remedy Entertainment. Η σύνδεση του με το Control είναι εμφανής και πολυεπίπεδη, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον πλέγμα ιστοριών και αναφορών που ενθαρρύνουν τους παίκτες να ανακαλύψουν τις βαθύτερες συνέπειες των γεγονότων και των αποκαλύψεων.





Σε αμφότερα έχουμε να κάνουμε με το FBC, δηλαδή την υπηρεσία που ασχολείται με υπερφυσικά φαινόμενα και διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας, και ειδικά στο The Lake House έχουμε μια άμεση σύνδεση με την κύρια υπόθεση του Control. Επίσης, και τα δύο παιχνίδια εξερευνούν την αντίθεση του Φωτός και του Σκότους (ως σύμβολο της πάλης μεταξύ του Καλού και του Κακού), ενώ υπάρχουν Πύλες που συνδέουν διαφορετικές διαστάσεις (ή διαφορετικούς κόσμους αν θέλετε). Κατά τ’ άλλα, υπάρχουν πολλές άμεσες και έμμεσες αναφορές στο Control μέσα στο The Lake House (από αντικείμενα μέχρι και χαρακτήρες) και γενικά δημιουργείται η αίσθηση πως η εταιρεία ετοιμάζεται να ανοίξει νέους ορίζοντες στο μέλλον του Remedyverse.





Αν προσθέσουμε σε όλα τα παραπάνω την ατμόσφαιρα, το soundtrack και τη γενικότερη αισθητική, θα χαρακτηρίζαμε το Alan Wake στο σύνολο του ως ένα φόρο τιμής σε μία από τις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών που άλλαξε μια για πάντα το μέλλον της τηλεόρασης. Φυσικά, μιλάμε για το ανυπέρβλητο και γεμάτο συμβολισμούς Twin Peaks των υπερτεράστιων David Lynch και Mark Frost! Σε περίπτωση που δεν το έχετε παρακολουθήσει, υπενθυμίζουμε ότι η COSMOTE TV προβάλει και τους τρεις κύκλους.





Κλείνουμε την…τηλεοπτική παρένθεση για να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Κεντρικό στοιχείο της αφήγησης αποτελεί το μοτίβο φωτός και σκότους που αξιοποιεί μαεστρικά η Remedy τόσο για να δημιουργήσει μια μυστηριώδη και συνάμα τρομακτική ατμόσφαιρα, όσο και για να συμβολίσει βαθύτερες έννοιες. Το βασικό μοτίβο, πάντως, είναι αυτό που αντιλαμβάνεσαι και ψυχολογικά όσο παίζεις: το φως προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση και ηρεμία, το σκοτάδι σου προκαλεί ανασφάλεια και ενίοτε φόβο.





Εκτός από τα βασικά συναισθήματα, το φως συμβολίζει το καλό και την αλήθεια (όσο άσχημη και αν είναι αυτή), ενώ το σκότος το κακό και τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Παράλληλα, το φως είναι η γνώση και το σκοτάδι η άγνοια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι εναλλαγές σε συντροφεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του The Lake House, όπου οι φάροι είναι οι πηγές φωτός που σε καθοδηγούν, ενώ οι σκιές κρύβουν τέρατα που συμβολίζουν τους φόβους και τις ανασφάλειες των χαρακτήρων.





Όπως και στο κύριο campaign του Alan Wake 2, το The Lake House εξερευνά θέματα που προκαλούν προβληματισμό και αφήνουν τον παίκτη να αναρωτηθεί για την ίδια την πραγματικότητα, καθώς οι χαρακτήρες αμφισβητούν συχνά την ίδια τους την αντίληψη και τη λογική για τον κόσμο. Κεντρικό ρόλο παίζει φυσικά η γραφή, τόσο ως δημιουργική έκφραση όσο και ως μηχανισμός διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο The Lake House η πρωταγωνίστρια μας προσπαθεί να εξιχνιάσει το μυστήριο και ταυτόχρονα καταπιάνεται με τους δικούς της προσωπικούς δαίμονες.





Σε ό,τι αφορά το gameplay, το The Lake House διατηρεί τη φιλοσοφία του βασικού campaign, αλλά εισάγει και ορισμένα νέα χαρακτηριστικά. Οι gamers έχουν να διαχειριστούν περιορισμένους πόρους, να αντιμετωπίσουν τρομακτικούς εχθρούς και να εξερευνήσουν το σκοτεινό περιβάλλον. Και θυμηθείτε, σκοτάδι σημαίνει ανησυχία, μυστήριο και μόνιμη εγρήγορση. Ο φακός είναι υπερπολύτιμο όπλο, καθώς στρέφοντας τον επάνω στους εχθρούς τους αποδυναμώνεις, ωστόσο, υπάρχουν και τα βασικά όπλα μαζί με την προσθήκη κάποιων έξτρα εργαλείων. Επιπλέον, υπάρχουν νέοι τύποι εχθρών με μοναδικές ικανότητες και διαφορετικές συμπεριφορές που πρέπει να κατανοήσεις για να τους αντιμετωπίσεις με επιτυχία. Στην περίπτωση, πάντως, του The Lake House, το βάρος πέφτει περισσότερο στην εξερεύνηση παρά στη μάχη. Η εξέλιξη της ιστορίας είναι σαφέστατα πιο γραμμική και ιδιαίτερα συναρπαστική, παρόλα αυτά, την βρήκαμε πιο επιφανειακή και μικρότερη από ό,τι περιμέναμε.





Στο τεχνικό σκέλος, η Remedy μας προσφέρει ένα άρτια δομημένο περιβάλλον, με εξαιρετικά λεπτομερή σχεδίαση για να μας δημιουργήσει την αίσθηση της εγκατάλειψης, του φόβου και του κινδύνου σε κάθε βήμα (άσχετα αν μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα) και αυτό είναι καθοριστικός παράγοντας για την όλη ατμόσφαιρα που αποπνέει το μέρος. Έντονες σκιές, φώτα που τρεμοπαίζουν, αντανακλάσεις, ξαφνικές εκρήξεις και σπινθήρες στη διάρκεια των μαχών και των υπερφυσικών γεγονότων, τα οποία συνοδεύονται από έναν εξαιρετικό ηχητικό σχεδιασμό είτε μιλάμε για τη μουσική, είτε για τα τρομερά ρεαλιστικά εφέ (βήματα, τριξίματα, πόρτες κλπ), είτε ακόμα και για τις φωνές των χαρακτήρων από τους ψιθύρους μέχρι τις κραυγές!

Συνοψίζοντας, αν σας άρεσε το Alan Wake 2 θεωρούμε δεδομένο ότι έχετε παίξει και το πρώτο expansion (The Night Springs) και εξίσου δεδομένο ότι θα προχωρήσετε και με το The Lake House. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία σοβαρή δικαιολογία να το αφήσεις στην άκρη, απλά σημειώνουμε ότι μπορεί να το βρείτε μικρό σε διάρκεια (βαριά ένα 3ωρο).