Βλέπει «θετικά» την πρόταση Μπάιντεν για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Η παλαιστινιακή Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση απόψε αναφέροντας ότι βλέπει θετικά την πρόταση που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν παρουσίασε ένα σχέδιο τριών φάσεων, μια ισραηλινή πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η πρόταση του Ισραήλ περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη τριών σταδίων, που περιλαμβάνει εκεχειρία έξι εβδομάδων με την προοπτική να γίνει μόνιμη και στη συνέχεια την ανοικοδόμηση της Γάζας με διεθνή βοήθεια.

Israel has now offered a roadmap to an enduring ceasefire – and the release of all the hostages.

Yesterday, this proposal was transmitted by Qatar to Hamas.

Today, I want to lay out its terms for the world. pic.twitter.com/0cdypBP9wb

