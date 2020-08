Τρεις νέες ειδικές εκδόσεις του Xbox One X εμπνευσμένες από το Wonder Woman 1984

Μπορεί να περιμένουμε με αγωνία το Xbox Series X, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Microsoft έχει πάψει να ασχολείται με το Xbox One X και μάλιστα συνεχίζει να κυκλοφορεί ειδικές εκδόσεις της παιχνιδοκονσόλας της. Η τελευταία που είχαμε δει ήταν αφιερωμένη στο πολυαναμενόμενο Cyberpunk 2077 της CD Projekt RED, ενώ τώρα βγάζει στην αγορά τρεις εκδόσεις εμπνευσμένες από την ταινία Wonder Woman 1984.

Η ιδιαιτερότητα, ωστόσο, με τις τρεις νέες ειδικές εκδόσεις του Xbox One X είναι ότι πρόκειται για μοναδικά κομμάτια και όχι μια περιορισμένη παραγωγή. Συγκεκριμένα, η έκδοση Wonder Woman Golden Armor Xbox One X περιλαμβάνει πραγματικά φύλλα χρυσού 24 καρατίων και θα βγει σε δημοπρασία, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν σε φιλανθρωπίες.

Από την άλλη, η έκδοση Wonder Woman Lasso of Truth Xbox One X θα κληρωθεί στους φίλους του Xbox μέσα από το Twitter (συμμετοχές από σήμερα έως τις 17 Σεπτεμβρίου) αρκεί να κάνουν ένα like ή retweet το σχετικό post του διαγωνισμού, ενώ η έκδοση Barbara Minerva Xbox One X που είναι ντυμένη με ψευδόδερμα λεοπάρδαλης δημιουργήθηκε καθαρά για λόγους marketing και πιθανότατα θα καταλήξει σε κάποιον αρκετά πλούσιο συλλέκτη.

[via]