Τουρκικό υπ. Αμυνας: Κοινή άσκηση τουρκικού ναυτικού με αμερικανικό αντιτορπιλικό

Σε ανάρτησή του στο Twitter, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι το τουρκικό πολεμικό ναυτικό συνεχίζει τις θαλάσσιες ασκήσεις με το ναυτικό συμμαχικών χωρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, η τουρκική φρεγάτα TCG BARBAROS και η κορβέτα BURGAZADA έχουν διεξαγάγει θαλάσσιες ασκήσεις με το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS WINSTON S.CHURCHILL στην Ανατολική Μεσόγειο σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Turkish Navy continues maritime trainings with Allied navies. Turkish frigate TCG BARBAROS and TCG BURGAZADA corvette have conducted maritime trainings with American destroyer USS WINSTON S. CHURCHILL at Eastern Mediterranean on 26 August 2020. https://t.co/dZ4QBWniD1

