Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την αεροπορική απειλή εναντίον Σαουδικής Αραβίας

Απερίφραστα καταδικάζει το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω Twitter, την πρόσφατη αεροπορική απειλή με στόχο την πόλη Ταΐφ (Taif) στη Σαουδική Αραβία, η οποία θέτει σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων, όπως τονίζει.

Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν ευθείες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών στην ίδια ανάρτηση.

We unequivocally condemn the recent air threat targeting the city of #Taif in #SaudiArabia and putting at risk the lives of civilians.

These attacks are direct violations of International Law

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 3, 2022