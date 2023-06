Το Ιράν ισχυρίζεται ότι δημιούργησε τον “Fattah” τον πρώτο υπερηχητικό πύραυλο

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έχει δημιουργήσει έναν υπερηχητικό πύραυλο ικανό να ταξιδεύει με 15 φορές την ταχύτητα του ήχου, προσθέτοντας ένα νέο όπλο στο οπλοστάσιό του καθώς οι εντάσεις με τις ΗΠΑ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο υπερηχητικός αυτός πύραυλος ονομάζεται Fattah, ή αλλιώς «Πορθητής» και μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητες έως 15 Mach, δηλαδή 15 φορές την ταχύτητα του ήχου, έχει βεληνεκές 1.400 χλμ., διαθέτει ένα κινητό δευτερεύον ακροφύσιο και χρησιμοποιεί στερεά καύσιμα, που επιτρέπουν υψηλή ευελιξία.

«Σήμερα αισθανόμαστε ότι έχει διαμορφωθεί η αποτρεπτική δύναμη», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, Ebrahim Raisi, στην εκδήλωση. «Αυτή η δύναμη είναι μια άγκυρα διαρκούς ασφάλειας και ειρήνης για τις χώρες της περιοχής».

Ο στρατηγός Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, επικεφαλής του αεροδιαστημικού προγράμματος του παραστρατιωτικού Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αποκάλυψε αυτό που φαινόταν να είναι μοντέλο του πυραύλου.

The domestically-developed hypersonic missile “Fattah”, #Iran IRGC’s most recent achievement, was unveiled on Tuesday morning (June 6) in the presence of President Ebrahim Raisi. pic.twitter.com/wzwUTRR3ez

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 6, 2023