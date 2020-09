Το EA Play ενσωματώνεται στο Game Pass της Microsoft χωρίς έξτρα κόστος

Ακόμα μία πολύ σημαντική προσθήκη για τους συνδρομητές της υπηρεσίας Game Pass, καθώς η Microsoft ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Electronic Arts για την ενσωμάτωση του EA Play χωρίς έξτρα κόστος. Το EA Play είναι η…συνδρομητική υπηρεσία της EA που μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστή ως EA Access / Origin Access.

Με την ενσωμάτωση του EA Play στο Game Pass, οι gamers αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερους από 60 τίτλους της EA (π.χ. FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Het, Mass Effect, Skate, The Sims, Battlefield κλπ.), αποκλειστικά challenges και rewards, αποκλειστικές εκπτώσεις σε DLCs, αλλά και πρόσβαση σε δοκιμαστικές εκδόσεις επερχόμενων παιχνιδιών (π.χ. FIFA 21).

Όλα αυτά χωρίς καμία απολύτως αύξηση στη συνδρομή που πληρώνουν ήδη στο Game Pass. Μάλιστα, τα παιχνίδια του EA Play θα είναι διαθέσιμα τόσο στις παιχνιδοκονσόλες, όσο και στα Windows PCs, ενώ οι συνδρομητές του πακέτου Game Pass Ultimate θα μπορούν να παίξουν και σε συσκευές Android μέσω του Project xCloud.

