Την άφιξη του USS Hershel «Woody» Williams στην Ελλάδα προανήγγειλε ο Τζ. Πάιατ

Την άφιξη του πλοίου USS Hershel «Woody» Williams στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες προανήγγειλε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρεϊ Πάιατ.

Μέσω Twitter, ο κ. Πάιατ αναπαρήγαγε ανάρτηση του 6ου Στόλου για την άφιξη της πλωτής βάσης στη Nάπολη στην Ιταλία, γράφοντας: «Θα τα πούμε σύντομα στην Ελλάδα».

See you soon in Greece #USSHershelWoodyWilliams https://t.co/fvqSt448Vk

