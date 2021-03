Τηλεφωνικές επικοινωνίες Δένδια με Σχοινά, Βάρελι και Σιγιάρτο

Σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον Ευρωπαίο επίτροπο και αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Όλιβερ Βάρελι, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πίτερ Σιγιάρτο πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν ενόψει του επικείμενου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I held separate telephone conversations with @EU_Commission VP @MargSchinas, #EU Commissioner @OliverVarhelyi & #Hungary FM P. #Szijjarto in preparation of upcoming #FAC. pic.twitter.com/WjyH1luN2V

