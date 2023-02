Τι έγινε με τον Τουρκασλάν

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που υπήρχαν για τον Εγιούπ Τουρκασλάν. Ο 28χρονος κίπερ της Μαλάτιασπορ βρέθηκε τελικά νεκρός ανάμεσα στα συντρίμμια κτιρίου, με τον προπονητή του, Γιλμάζ Βουράλ, να το επιβεβαιώνει.

«Δυστυχώς, ο Αχμέτ μας πέθανε. Τώρα έβγαλαν το άψυχο σώμα του από τα συντρίμμια. Δυστυχώς δεν ζει», ανέφερε ο τεχνικός της Μαλάτια.

O Τουρκασλάν αγνοούνταν μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, με τις αρχές να έχουν καταφέρει να βρουν και να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια τη γυναίκα του.

Μάλιστα, η σύζυγός του είχε υποδείξει το σημείο το οποίο πιθανότατα θα βρισκόταν ο 28χρονος, αλλά η αναζήτηση δεν είχε βγάλει αποτέλεσμα. Τελικά, σήμερα μετά από 35 και πλέον ώρες, οι διασώστες βρήκαν το άψυχο σώμα του τερματοφύλακα της Μαλάτιασπορ.

Yeni Malatyaspor goalkeeper Eyüp Ahmet Türkaslan lost his life in the earthquake. The building he was in collapsed with him inside 💔 pic.twitter.com/eXSSmavqj2

— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) February 7, 2023