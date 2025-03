Θρίαμβος για την ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ

Σε μια τελετή που διήρκεσε σχεδόν 4 ώρες, η ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ, αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της 97ης Τελετής Απονομής των Βραβείων της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Η ταινία του 54χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη, που εξιστορεί τις περιπέτειες μιας σεξεργάτριας από τη Νέα Υόρκη που παντρεύεται τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη αλλά απογοητεύεται σκληρά από την περιφρόνηση των πεθερικών της, απέσπασε 5 συνολικά Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ, Α’ Γυναικείου ρόλου για την Μάικι Μάντισον.

Οι νικητές αναλυτικά

Καλύτερη ταινία

Anora

Α’ Ανδρικός ρόλος

Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Μάικι Μάντισον (Anora)

Β’ Ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Β’ Γυναικείος ρόλος

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Anora)

Φωτογραφία

The Brutalist

Διεθνής ταινία

I’m Still Here

Πρωτότυπο σενάριο

Anora

Διασκευασμένο Σενάριο

Conclave

Ταινία Μικρού Μήκους

I’m Not a Robot

Ταινία Animation

Flow

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

In the Shadow of the Cypress

Μουσική

The Brutalist

Κοστούμια

Wicked

Μοντάζ

Anora

Καλύτερο Τραγούδι

El Mal, Emilia Perez

Σκηνογραφία

Wicked

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

No Other Land

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

The Only Girl in the Orchestra

Οπτικά Εφέ

Dune: Part Two

Ήχος

Dune: Part Two

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

The Substance