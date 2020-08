The Witcher: Monster Slayer, το AR δωρεάν mobile game για να κυνηγάς τέρατα

Η CD Projekt RED συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τη δημοφιλία του The Witcher και αυτή τη φορά προχωρά στη δημιουργία ενός mobile game επαυξημένης πραγματικότητας για συσκευές Android και iOS. Ονομάζεται The Witcher: Monster Slayer και ο στόχος σου είναι να εντοπίζεις, να κυνηγάς και να σκοτώνεις μυθικά τέρατα σε στυλ Pokémon Go.

Στο Monster Slayer οι gamers θα εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους για να εντοπίσουν, να μελετήσουν και να παλέψουν με μυθικά τέρατα, εκμεταλλευόμενοι την ώρα της ημέρας και τις πραγματικές καιρικές συνθήκες της περιοχής τους για να αποκτήσουν προβάδισμα. Η σωστή προετοιμασία είναι το παν για να καταφέρουν, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν μόνοι τους παγίδες, δολώματα, βόμβες και φίλτρα, αναβαθμίζοντας τον χαρακτήρα και τον εξοπλισμό τους για μάχες σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας σε πρώτο πρόσωπο.

Το The Witcher: Monster Slayer δεν αφορά μόνο βόλτες και μάχες με τέρατα. Η εταιρεία έχει φροντίσει για μια πλούσια ιστορία εμπνευσμένη από τα προηγούμενα παιχνίδια του έπους και θα υπάρχουν πολλές αποστολές που σε τοποθετήσουν για τα καλά στον ρόλο του επαγγελματία Witcher.

Δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά το περιμένουμε πριν το τέλος του 2020 και μάλιστα δωρεάν.

