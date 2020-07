The Witcher: Blood Origin, ανακοινώθηκε η νέα σειρά στο Netflix!

Σε μια ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς προχώρησε η Netflix σήμερα, καθώς επιβεβαίωσε τη δημιουργία ενός spin-off για το The Witcher, το οποίο έχει γράψει μόλις 1 σεζόν στην πλατφόρμα. Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να φαντάζεται κανείς, η νέα σειρά The Witcher: Blood Origin δεν θα ασχοληθεί με κάποιον διάδοχο του Geralt of Rivia ή κάποιον άλλο γνωστό χαρακτήρα, αλλά θα μας ταξιδέψει 1200 χρόνια πίσω για να εξερευνήσει αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο.

Την παραγωγή της νέας σειράς θα αναλάβει ο Declan de Barra, ένας των σεναριογράφων της 1ης σεζόν του The Witcher, πάντοτε με την καθοδήγηση του συγγραφέα των βιβλίων Andrzej Sapkowski. Ο ίδιος ο de Barra δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή που διάβασε τα βιβλία του γεννήθηκε η απορία για τον κόσμο των ξωτικών προτού φτάσουν σε αυτόν οι άνθρωποι.

Ανέκαθεν με εξίταρε η άνοδος και η πτώση των πολιτισμών, πως η επιστήμη, οι ανακαλύψεις και η κουλτούρα ανθίζουν πριν την πτώση, πως χάνονται τεράστιες ποσότητες γνώσεις μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και πως ξαναγράφεται η ιστορία

Στο διά ταύτα, το The Witcher: Blood Origin θα μας πει την ιστορία του πολιτισμού των Ξωτικών λίγο πριν την πτώση του και το κυριότερο, την ξεχασμένη ιστορία του πρώτου μάγου-νεκρομάντη.

Δεν έχει γίνει γνωστό το χρονοδιάγραμμα για τα γυρίσματα και την προβολή της νέας σειράς.