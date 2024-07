The Rings of Power, νέο trailer για τη 2η σεζόν!

Ένα νέο trailer για τη δεύτερη σεζόν του The Lord of the Rings: The Rings of Power προβλήθηκε στο πλαίσιο του SDCC, και δείχνει το σκοτάδι να εξαπλώνεται στη Μέση Γη χάρη στον Sauron. Στο clip, η Galadriel προειδοποιεί ότι «ο Sauron βλέπει τον εαυτό του ως αφέντη όλης της Μέσης Γης».

Διακρίνονται εκείνα τα περιβόητα δαχτυλίδια, για τα οποία ο Elrond είναι σίγουρα πολύ καχύποπτος, ενώ η Galadriel φοράει ένα, πιστεύοντας ότι τη βοηθά. Βλέπουμε επίσης τον Celebrimbor στο σιδηρουργείο του, να αντιμετωπίζει τον Annatar, δηλαδή τον Sauron, καθώς ο κακός βγαίνει από τις φλόγες. «Πώς πρέπει να σε αποκαλώ;» ρωτάει ο Celebrimbor εμβρόντητος. «Ως αυτόν που μοιράζει δώρα», απαντά ο Annatar απειλητικά. «Η δουλειά μας αρχίζει τώρα».





Από εκεί και πέρα, ρίχνουμε μια ματιά στον Stranger και τον Tom Bombadil. «Κάθε ψυχή στη Μέση Γη βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα τις εγκαταλείψετε στη μοίρα τους;» Ο Tom ρωτάει τον Stranger. Υπάρχει επίσης αρκετή δράση, με μια μάχη που θυμίζει το Helm’s Deep.

Η δεύτερη σεζόν του The Lord of the Rings: The Rings of Power έρχεται στην υπηρεσία Prime Video στις 29 Αυγούστου.