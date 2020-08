The Lord of the Rings: Gollum, δείτε το πρώτο trailer, έρχεται σε PS5 και Xbox Series X

Στις αρχές της φετινής περίεργης χρονιάς είχε γίνει η ανακοίνωση του The Lord of the Rings: Gollum από την Daedalic Entertainment, αλλά χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί μήνες έως ότου δούμε το πρώτο trailer για το παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για τις παιχνιδοκονσόλες της επόμενης γενιάς (PS5 και Xbox Series X) το 2021.

Οι gamers θα αναλάβουν τον ρόλο του Smeagol/Gollum και θα ζήσουν μια διαφορετική ιστορία σε σύγκριση με όσα γνωρίζουμε από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, η οποία εκτυλίσσεται παράλληλα με αυτήν του Frodo. Θα βρεθούμε σε έναν τεράστιο κόσμο σε κάποια άλλη περιοχή της Μέσης Γηςκ και από τις αποφάσεις που παίρνει ο gamer θα καθορίζεται ποια από τις δύο προσωπικότητες θα υπερισχύσει.

Το Gollum δεν έχει ιδιαίτερες δυνάμεις, ωστόσο, είναι πολύ εφευρετικό και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου για να βγάλεις από τη μέση τους αντιπάλους σε ως επί το πλείστον stealth μάχες. Κατά βάση, το The Lord of the Rings: Gollum χαρακτηρίζεται περισσότερο ως adventure, παρά ως παιχνίδι δράσης, υπό την έννοια πως δεν θα είναι κύριος στόχος να περπατάς και να σκοτώνεις εχθρούς.

Όπως είχε δηλώσει ο σχεδιαστής του παιχνιδιού Martin Wilkes τον Ιανουάριο:

Το ζήτημα δεν θα είναι απλά να επιλέξεις μεταξύ του Sméagol και του Gollum. Η μία προσωπικότητα επιτίθεται στην άλλη και η καθεμία πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Θα έρχεσαι αντιμέτωπος με δύο ή τρεις ή και τέσσερις σοβαρές αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια κάθε κεφαλαίου που στο τέλος θα οδηγήσουν σε μια τελική απόφαση. Για παράδειγμα, εκεί μπορεί να σου γίνει ιδιαίτερα δύσκολο να επιλέξεις τον Sméagol αντί του Gollum, αν σε όλο το προηγούμενο διάστημα πάλευες από την πλευρά του Gollum.

Το πρώτο gameplay trailer θα δημοσιευθεί το 2021, άρα έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας για το συγκεκριμένο.

[embedded content]