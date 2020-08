The Last of Us Part II: Το Grounded patch φέρνει νέο επίπεδο δυσκολίας και permadeath

Η Naughty Dog ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του πρώτου update για το The Last of Us Part II, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 13 Αυγούστου 2020 και θα φέρει μαζί του δύο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά για όσους θέλουν κάτι πιο απαιτητικό από το gameplay.

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα δούμε το Grounded mode που θα αυξήσει το βαθμό δυσκολίας δραματικά, ενώ οι πιο μερακλήδες μπορούν να αντιμετωπίσουν και την πρόκληση του permadeath, υπό την έννοια ότι εάν πεθάνεις τελειώνει το παιχνίδι.

Στο επίπεδο δυσκολίας Grounded οι εχθροί θα είναι σημαντικά πιο επικίνδυνοι, η δυνατότητα να κατασκευάσεις όπλα και τα διαθέσιμα πυρομαχικά θα λιγοστέψουν αρκετά και θα αφαιρεθούν οι βοήθειες τύπου Listen Mode. Στο permadeath καλείσαι να ολοκληρώσεις το παιχνίδι χωρίς να πεθάνεις ούτε μία φορά, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα να το ενεργοποιείς και να το απενεργοποιείς σε διάφορα checkpoints (π.χ. ανά chapter ή ανά act).

Ακόμη, στο μεθαυριανό patch θα δούμε ορισμένες βελτιώσεις στον ήχο, το gameplay και τα γραφικά, νέες επιλογές στο μενού και κάποια εξτραδάκια για όσους ασχολούνται με τα collectibles.

[embedded content]