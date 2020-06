The Last of Us Part II: Ρεκόρ με 4 εκατ. πωλήσεις σε 3 ημέρες

Η προσμονή για το The Last of Us Part II ήταν τεράστια και αποτυπώνεται πλήρως στα νούμερα των πωλήσεων. Η Sony ανακοίνωσε ότι μέσα στο πρώτο τριήμερο πωλήθηκαν περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα του παιχνιδιού σε όλο τον κόσμο, σπάζοντας τα ρεκόρ των Marvel’s Spider Man (3.3 εκατ.) και God of War (3.1 εκατ.).

Η υποδοχή που επιφύλαξαν οι κριτικοί στο The Last of Us Part II ήταν αποθεωτική, αλλά πολλοί gamers βομβαρδίζουν με κακές βαθμολογίες το παιχνίδι στο Metacritic. Οι αριθμοί, πάντως, αποδεικνύουν ότι θα είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς και με δεδομένο ότι σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει το Ghost of Tsushima, η Sony πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό κλείσιμο για το PS4 λίγο καιρό πριν το λανσάρισμα του PS5.