The Last of Us Part II: Δείτε το launch trailer

Οκτώ ημέρες απομένουν για το μεγάλο λανσάρισμα του The Last of Us Part II, ένα από τα παιχνίδια που περιμένουν με τεράστια ανυπομονησία εκατομμύρια gamers αποκλειστικά για το PlayStation 4, και η Naughty Dog δεν θα μπορούσε να μη δημοσιεύσει το καθιερωμένο launch trailer. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε μεγαλύτερο σε διάρκεια, αλλά δεν έχουμε παράπονο, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε αρκετό υλικό από το παιχνίδι.

Στο νέο trailer παρακολουθούμε ένα κολάζ διάφορων στιγμών της πρωταγωνίστριας Ellie σε ημιάγρια κατάσταση, η οποία ακούγεται στο voice over να δηλώνει πως θα τους βρει και θα τους σκοτώσει όλους. Τη βλέπουμε, επίσης, να συναντά τον Joel και να χωρίζουν οι δρόμοι τους…

Στο The Last of Us Part II θα δούμε ριζικές αλλαγές στο gameplay, με νέους τρόπους για να μετακινείσαι στον ανοικτό κόσμο (από άλματα μέχρι τη δυνατότητα χρήσης σχοινιών) και νέα μηχανική στις stealth επιθέσεις, για μια ακόμα πιο αληθοφανή εμπειρία μάχης σώμα με σώμα.

Στους ήδη γνωστούς αντιπάλους Washington Liberation Front και Seraphites προστίθενται σίγουρα άλλες δύο φατρίες, οι Sneakers και οι Shamblers, με τη Naughty Dog να κρατά τους υπόλοιπους εχθρούς ως μυστικό για την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Επίσης, οι σύμμαχοι θα είναι σημαντικά πιο χρήσιμοι σε σύγκριση με το πρώτο μέρος.

Στο The Last of Us: Part II η ιστορία μας πηγαίνει λίγα χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου επεισοδίου, με την Ellie να είναι πλέον 19 χρονών, γεμάτη μίσος και επιθυμία για εκδίκηση. Η Ellie θα κληθεί να επιβιώσει, πολεμώντας ταυτόχρονα τα Seraphites που πρωτοείδαμε στο πρώτο μέρος. Φήμες κάνουν λόγο πως ο Joel θα είναι μέσα στους αρνητικούς πρωταγωνιστές, μετά τις πράξεις του στο πρώτο The Last of Us, με την Ellie να στρέφεται εναντίον του όταν μάθει για το τι πραγματικά έκανε.

Το The Last of Us Part II κυκλοφορεί στις 19 Ιουνίου 2020.