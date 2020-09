The Fresh Prince of Bel-Air: Επιβεβαιώθηκε το special επεισόδιο από τον Will Smith

Πέρασαν κιόλας 30 χρόνια από τότε που προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της κωμικής σειράς που “έφτιαξε” την καριέρα του Will Smith, δηλαδή το The Fresh Prince of Bel-Air (Ο Πρίγκηπας του Μπελ Αιρ). Η εκκίνηση έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 1990 και προβλήθηκαν συνολικά 148 επεισόδια μοιρασμένα σε 6 σεζόν.

Με αφορμή την επέτειο, ο Will Smith βρήκε την ευκαιρία για να ανακοινώσει ότι ετοιμάζουν ειδικό επεισόδιο reunion με όλους τους συντελεστές της σειράς, πλην φυσικά του εκλιπόντα James Avery (είχε τον ρόλο του πάτερ φαμίλια Philip Banks), το οποίο θα προβληθεί μέσα από τη συνδρομητική υπηρεσία HBO Max.

Την παραγωγή του επεισοδίου έχει αναλάβει η Westbrook Media και θα δούμε ξανά τους Will Smith, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, DJ Jazzy Jeff και τον τεράστιο Alfonso Ribeiro, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό για το σενάριο.

Η ημερομηνία προβολής δεν έχει γίνει γνωστή, αν και όλα δείχνουν πως θα προβληθεί στον εορτασμό του Thanksgiving στις ΗΠΑ (26 Νοεμβρίου 2020). Σε περίπτωση που θέλετε να παρακολουθήσετε ξανά τις 6 σεζόν του The Fresh Prince of Bel-Air, ο προορισμός είναι το Netflix.

