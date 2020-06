Stranger Things 3: The Game και AER: Memories of Old διαθέσιμα δωρεάν στο Epic Games Store

Τα δωρεάν παιχνίδια που μοιράζει κάθε εβδομάδα το Epic Games Store ήταν αναμενόμενο ότι θα τραβούσαν την προσοχή των απανταχού gamers, και μάλιστα πριν από λίγο καιρό η Epic Games υπερασπίστηκε την πολιτική της αναφέροντας ότι τα συγκεκριμένα παιχνίδια σημειώνουν πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις αφότου περάσει η περίοδος της δωρεάν διανομής.

Τώρα, η εταιρεία αποκαλύπτει ακόμη περισσότερα στοιχεία για την ώθηση που της έδωσαν τα δωρεάν παιχνίδια. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια λειτουργίας, το Epic Games Store καταγράφει πλέον περισσότερους από 61 εκατομμύρια PC gamers, αριθμός τρομερά εντυπωσιακός με δεδομένη την κυριαρχία του Steam.

Αυτήν την εβδομάδα, το κατάστημα επιστρέφει με δύο δωρεάν τίτλους που μπορούμε όλοι να προσθέσουμε στη βιβλιοθήκη μας και να κρατήσουμε για πάντα. Από σήμερα στις 18:00 ώρα Ελλάδας, το Epic Games Store μοιράζει σε όλους τα AER: Memories of Old και το Stranger Things 3: The Game!

Το AER: Memories of Old είναι ένα adventure game από τη Daedalic Entertainment, στο οποίο μεταμορφώνεσαι σε πουλί και εξερευνείς πετώντας έναν ζωντανό κόσμο που αποτελείται από αιωρούμενα νησιά. Οι παλιοί θεοί έχουν ξεχαστεί και έχουν απομείνει μόνο ορισμένα κομμάτια στον ουρανό. Στόχος σου να ανακαλύψεις τα μυστικά του και να τον σώσεις από την απόλυτη καταστροφή.

Στο Stranger Things 3: The Game η υπόθεση βασίζεται αρκετά σε αυτήν της 3ης σεζόν, αλλά έχουν προστεθεί αρκετά νέα στοιχεία και μυστικά που καλείσαι να ανακαλύψεις. Είναι ένα adventure game με retro γραφικά όπου διαχειρίζεσαι τους αγαπημένους σου χαρακτήρες για να λύσεις γρίφους και να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς από το Upside Down. Αυτή τη φορά υπάρχει η δυνατότητα για co-op με κάποιον φίλο σου και ορισμένα στοιχεία RPG για να αναβαθμίζεις τις ικανότητες σου.

AER: Memories of Old – [Epic Games Store Link]

Stranger Things 3: The Game – [Epic Games Store Link]

[embedded content]