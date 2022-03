Στο επίκεντρο οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου

Με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα, ο Υπουργός εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε Κάιρο.

Όπως γνωστοποίησε ο Έλληνας υπουργός με δήλωση του μετά την συνάντηση, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι συνέπειες που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου στο πλαίσιο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τη σταθερότητα και την πρόοδο της Αιγύπτου, την θεωρεί ως έναν από τους πιο σημαντικούς, στρατηγικούς της συμμάχους», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Παράλληλα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ διεμήνυσε πως «η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια εξωτερική πολιτική αρχών», απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου

Cordial meeting with 🇪🇬 FM S.#Shoukry.

Focus on

🔹deepening strategic 🇬🇷-🇪🇬 relations & cooperatiob on basis of shared commitment to Int’l Law & Law of the Sea

🔹situation in #Ukraine

🔹energy & food security

🔹developments in #EasternMediterranean, #Libya & broader region. pic.twitter.com/0S6jVe2VaL

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 28, 2022