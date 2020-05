Στιβ Κερ για Τραμπ: Οι ρατσιστές δεν πρέπει να γίνονται πρόεδροι

Η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι όλο και πιο δύσκολη μετά τα τελευταία γεγονότα και άπαντες παίρνουν θέση.

Ανάμεσα τους, φυσικά, ο Στιβ Κερ, ο οποίος συνηθίζει να ασχολείται με την πολιτική. Ο προπονητή των πρωταθλητών του ΝΒΑ, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, επιτέθηκε ξανά στον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις διαδηλώσεις που συνεχίζονται για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ από τον αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν.

«Το 2017 ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τους παίκτες του NFL που γονάτισαν και διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά καταγγέλοντας την αστυνομική βία ως π…ς γιους. Χθες βράδυ αποκάλεσε τους διαδηλωτές στη Μινεάπολη ως κακούργους. Γι’ αυτό ακριβώς οι ρατσιστές δεν πρέπει να γίνονται πρόεδροι», ήταν το μήνυμα του Κερ για τις δηλώσεις του Τραμπ.

Thank you @PabloTorre for the perfect text. In 2017 Trump called kneeling NFL players who peacefully protested police brutality ‘sons of bitches.’ Last night he called Minneapolis protesters ‘thugs.’ This is why racists shouldn’t be allowed to be president. https://t.co/klcg8TeCDK

— Steve Kerr (@SteveKerr) May 29, 2020