Stadia: Έρχεται το Sekiro Shadows Die Twice και ακόμη 15 παιχνίδια

Σταθερή η προσθήκη νέων τίτλων στη game streaming υπηρεσία Stadia της Google, η οποία αναπτύσσεται διαρκώς και φέρνει στους συνδρομητές ακόμη περισσότερα παιχνίδια, αλλά και αποκλειστικότητες.

Η Google ανακοίνωσε 16 νέα παιχνίδια και μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κορυφαίοι τίτλοι, όπως τα Sekiro: Shadows Die Twice, NBA 2K21 και Serious Sam 4. Στις αποκλειστικότητες βρίσκουμε τα Outcasters (ένα online multiplayer game), Orcs Must Die! και τρεις ακόμη δημιουργίες των Harmonix (Rock Band), Supermassive Games (Until Dawn) και Uppercut Games (Submerged).

Ακόμη, η Konami θα κυκλοφορήσει το Super Bomberman R Online, το battle royale game, πρώτα στο Stadia με υποστήριξη έως 64 παικτών και λειτουργία Crowd Play. Τα υπολοιπα παιχνίδια που ανακοινώθηκαν είναι τα παρακάτω:

One Hand Clapping

Dead by Daylight

Hitman, Hitman 2, and Hitman 3

Serious Sam 4

Outriders

WWE 2K Battlegrounds

PGA Tour 2K21

NBA 2K21

Hello Neighbor and Hello Neighbor: Hide & Seek

Πόσο κοστίζει η συνδρομή στο Stadia

Η συνδρομή Stadia Pro κοστίζει €9.99/μήνα και παρέχει στον χρήστη τη μέγιστη δυνατή ποιότητα, δηλαδή 4K HDR@60fps με 5.1 ήχο surround, πρόσβαση σε δωρεάν παιχνίδια και εκπτώσεις.

Από την άλλη, όποιος δεν θέλει να πληρώσει τη συνδρομή Pro θα μπορεί από το 2020 να επιλέξει το βασικό δωρεάν πακέτο Stadia Base για να απολαμβάνει την ευελιξία της πλατφόρμας στα παιχνίδια που αγοράζει, αλλά σε ανάλυση 1080p με ήχο stereo.

Σε ό,τι αφορά το τηλεχειριστήριο, υπενθυμίζουμε ότι το Stadia υποστηρίζει όλα τα κλασικά τηλεχειριστήρια των παιχνιδοκονσολών, αλλά αυτό της Google κοστίζει €69.99.