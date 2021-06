Στα «τάρταρα» το κρυπτονόμισμα λόγω… Έλον Μασκ – News.gr

Νέα «βουτιά έκανε η τιμή του Bitcoin, καθώς νέα μηνύματα από πλευράς Έλον Μασκ φαίνεται πως διέκοψαν ξανά την ανοδική πορεία των προηγούμενων ημερών.

Ειδικότερα, το εν λόγω κρυπτονόμισμα μέσα σε λίγα λεπτά έχασε 4%, με αρκετούς να θεωρούν ότι η αγορά έχει γίνει έρμαιο στις ορέξεις του ισχυρού άνδρα της Tesla.

Μάλιστα, ο Bobby Ong, συνιδρυτής του website ανάλυσης δεδομένων κρυπτονομισμάτων, CoinGecko, δήλωσε ότι «τρολάρει την κοινότητα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέχουσα θέση της Tesla στο Bitcoin και το μεγάλο κοινό το οποίο ακολουθεί τον Μασκ, συχνά επηρεάζουν την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Η πτώση της αξίας του τώρα έγινε λίγα λεπτά μετά το tweet με τη ραγισμένη καρδιά. Ο Musk συνέχισε τις αναρτήσεις, απαντώντας «Nice» σε ένα tweet του Coinbase το οποίο ανάρτησε ένα GIF κρυπτονομίσματος.

