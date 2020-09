Η Sonos παρουσίασε τη Sonos Arc, την έξυπνη μπάρα ήχου ανώτερης ποιότητας που φέρνει τον καθηλωτικό, κινηματογραφικής ποιότητας ήχο στα σπίτια όλου του κόσμου. Η Arc στηρίζεται στις πρωτοποριακές καινοτομίες της Sonos στον τομέα του οικιακού κινηματογράφου, με λογισμικό ήχου που προσφέρει στους ακροατές εξαιρετική λεπτομέρεια, κρυστάλλινα καθαρούς διαλόγους και εντυπωσιακά μπάσα, με υποστήριξη Dolby Atmos®. Όντας πολλά περισσότερα από μια μπάρα ήχου, η Arc παρέχει εξαιρετικό ήχο σε ο,τιδήποτε και αν επιλέξετε να κάνετε stream, βελτιστοποιώντας τον ήχο για όλα, από τις εκπομπές της τηλεόρασης μέχρι τη μουσική, τα podcast και το ραδιόφωνο όταν η τηλεόραση είναι κλειστή. Με τη βοήθεια της νέας πλατφόρμας εμπειρίας ήχου της Sonos, η Arc παρέχει κινηματογραφικό ήχο με ευκολία στη χρήση και απίστευτες επιλογές όσον αφορά το τι θα ακούσετε, πώς θα το χειριστείτε και πώς θα επεκτείνετε το σύστημά σας.

Γνωρίστε την Sonos Arc

Βραβευμένες σειρές και ταινίες μεταδίδονται σε σπίτια σε ολόκληρο τον κόσμο, τώρα με ακόμα υψηλότερης ανάλυσης ήχο. Σήμερα, περισσότερες από 25 υπηρεσίες video streaming και πάροχοι TV υποστηρίζουν περιεχόμενο Dolby Atmos, προσφέροντας δυνατές εμπειρίες οικιακού κινηματογράφου στο σαλόνι του σπιτιού σας.

Η Sonos Arc είναι μία έξυπνη, ανώτερης ποιότητας μπάρα ήχου που προσφέρει ένα πολυδιάστατο ηχητικό πεδίο και εντυπωσιακά μπάσα. Έντεκα drivers υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων δύο upward firing drivers για τρισδιάστατο ήχο, παράγουν εντυπωσιακή ευκρίνεια, λεπτομέρεια και βάθος. Σχεδιασμένη σε συνεργασία με βραβευμένους με Όσκαρ μηχανικούς ήχου, η Arc προσαρμόζει το ηχητικό προφίλ της μέσω λογισμικού, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον χώρο στον οποίο τοποθετείται και αφετέρου το ηχητικό περιεχόμενο (στέρεο, Dolby Audio 5.1, ή Dolby Atmos).

Οι ακροατές μπορούν να βελτιστοποιήσουν περαιτέρω τον ήχο της Arc μέσω της εφαρμογής Sonos, επιλέγοντας λειτουργίες όπως «Βελτίωση διαλόγων» για περισσότερη ευκρίνεια στους διαλόγους ή «Νυχτερινός ήχος» για χαμηλότερη ένταση στις εκρήξεις μιας ταινίας δράσης. Με την αναβαθμισμένη τεχνολογία συντονισμού Trueplay της Sonos, το ακουστικό προφίλ της Arc μπορεί να βελτιστοποιηθεί με βάση την ακουστική του χώρου, βαθμονομώντας τα οριζόντια και κατακόρυφα κανάλια ήχου ώστε να έχετε μια καθηλωτική ηχητική εμπειρία.

Η Arc, διαθέσιμη σε μαύρο και σε λευκό ματ φινίρισμα, περιλαμβάνει ένα στρογγυλεμένο πλαστικό πλέγμα 270° και ένα κομψό εξωτερικό περίβλημα που ταιριάζει διακριτικά στη διακόσμηση του σπιτιού σας. Μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά σε μία τηλεόραση ή να στερεωθεί στον τοίχο με την ειδικά σχεδιασμένη βάση στήριξης (διατίθεται ξεχωριστά). Η εγκατάσταση της Arc γίνεται πολύ εύκολα, μέσω μιας απλής σύνδεσης HDMI eARC ή ARC.

Ο χειρισμός και έλεγχος της Arc μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής Sonos που βασίζεται στην επόμενη γενιά της πλατφόρμας λογισμικού S2, καθώς επίσης και μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης, του Apple AirPlay 2 ή των φωνητικών βοηθών Amazon Alexa ή Google Assistant.

Παρόλο που η Arc προσφέρει ισχυρό, κινηματογραφικό ήχο από μόνη της, η προσθήκη ενός Sonos Sub και δύο ηχείων One SL θα σας παρέχουν μία ακόμα πιο εντυπωσιακή ακουστική εμπειρία. Η Arc αντικαθιστά την Playbar και την Playbase στη σειρά προϊόντων της Sonos και διατίθεται σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω καταστημάτων λιανικής πώλησης.

Ακόμα καλύτερος ήχος από τη Sonos: με το Sub (Gen 3) και το Sonos Five

Ταυτόχρονα με την Arc, η Sonos παρουσίασε δύο αναβαθμίσεις προϊόντων για εξαιρετικό ήχο στο σπίτι. Το Sonos Sub (Gen 3) και το Sonos Five, που αντικαθιστά το Play:5 (Gen 2). Τα νέα προϊόντα έχουν μεγαλύτερη μνήμη και ταχύτερη ισχύ επεξεργασίας, ενώ προσφέρουν την υπέροχη ηχητική εμπειρία που γνωρίζουν οι καταναλωτές.

Το Sonos Sub αποτελεί δημοφιλές προϊόν για πρόσθετα μπάσα όταν συνδέεται ασύρματα σε ένα ηχείο Sonos. Τα ηχεία Sonos είναι σχεδιασμένα για υψηλή απόδοση στα μπάσα. Η προσθήκη ενός Sub βελτιστοποιεί ακόμα περισσότερο τις χαμηλές συχνότητες για πιο πλούσιο και εντυπωσιακό ήχο. Το νέο Sub έχει την ίδια εμβληματική σχεδίαση σε λευκό και σε μαύρο χρώμα.

Αναβαθμίζοντας το πιο ισχυρό ηχείο της για μουσική ακρόαση, η Sonos παρουσιάζει το Sonos Five, το οποίο αντικαθιστά το Play:5 προσφέροντας επίσης εξαιρετικό ήχο και ακουστική αρχιτεκτονική. Συνεχίζοντας την παράδοση του προκατόχου του, το Sonos Five είναι ευέλικτο και ταιριάζει σε κάθε χώρο. Αν τοποθετηθεί οριζόντια λειτουργεί ως αυτόνομο ηχείο, ενώ συνδέοντας δύο ηχεία Five σε κατακόρυφη τοποθέτηση, έχετε απίστευτα λεπτομερή στερεοφωνικό διαχωρισμό. Συνδέοντας μία συσκευή αναπαραγωγής στη θύρα line-in, έχετε μία εξαιρετική επιλογή για να ακούτε δίσκους βινυλίου στο σύστημα Sonos σας. Με διαχρονική σχεδίαση που ταιριάζει τέλεια σε κάθε χώρο, το Sonos Five διατίθεται σε μαύρο χρώμα με μαύρο πλέγμα και, για πρώτη φορά, σε λευκό χρώμα με λευκό πλέγμα.

Η νέα εφαρμογή Sonos

Από τις 8 Ιουνίου, οι κάτοχοι προϊόντων Sonos μπορούν να κάνουν λήψη της νέας εφαρμογής Sonos, που προσφέρει μία αναβαθμισμένη πλατφόρμα λογισμικού που ενισχύει την επόμενη γενιά προϊόντων και υπηρεσιών της Sonos, συμπεριλαμβανομένων της μπάρας ήχου Arc, του ηχείου Five και της τρίτης γενιάς του subwoofer Sub. Τα τρία νέα προϊόντα θα συνεργάζονται αποκλειστικά με τη νέα εφαρμογή.

Αυτή η αναβαθμισμένη εφαρμογή υποστηρίζει τεχνολογία ήχου υψηλότερης ανάλυσης, όπως η εμπειρία Dolby Atmos της Arc, καθώς και αυξημένη ασφάλεια και βελτιωμένη σχεδίαση για πιο εύκολη χρήση. Οι αναβαθμίσεις της διεπαφής χρήστη διευκολύνουν ακόμα περισσότερο την αναζήτηση περιεχομένου, τον έλεγχο του ήχου και την εξατομίκευση της ακουστικής εμπειρίας με νέα χαρακτηριστικά όπως η αποθήκευση ομαδοποιημένων δωματίων.

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν λήψη της εφαρμογής και να μεταφέρουν εύκολα το σύστημά τους στη νέα πλατφόρμα. Όλες οι αγαπημένες επιλογές, υπηρεσίες και ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.